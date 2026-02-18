UAdeC presenta libro sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y su vinculación con la investigación científica

Saltillo
/ 18 febrero 2026
    UAdeC presenta libro sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y su vinculación con la investigación científica
    La presentación se realizó en el Auditorio de la Preparatoria Número Uno, Unidad Camporredondo, con la participación de Eva Kerena Hernández Martínez, David Castro Lugo y Juan Roberto Benavente Valdés. CORTESÍA

La publicación fue coordinada por la Dirección de Investigación y Posgrado (DIP)

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Dirección de Investigación y Posgrado (DIP) y en colaboración con el Grupo de Investigación Calidad de la Educación de la Preparatoria Número Uno, el Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) y el Instituto de Ciencia, Educación y Humanidades (ICH), presentó el libro “Objetivos de Desarrollo Sostenible: Expresiones de la Investigación Científica y de la Reflexión”.

La obra aborda problemáticas globales como la desigualdad, el cambio climático y el deterioro ambiental, y propone soluciones centradas en tres ejes principales: salud, educación y medio ambiente, con énfasis en los jóvenes de educación media superior, sector considerado estratégico para impulsar cambios sociales sostenibles.

La presentación se llevó a cabo en el Auditorio de la Preparatoria Número Uno, Unidad Camporredondo, y estuvo a cargo de la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, el subdirector de Investigación, David Castro Lugo, y el subcoordinador Académico de Relaciones Internacionales, Juan Roberto Benavente Valdés, quienes compartieron comentarios sobre la importancia de vincular la investigación científica con acciones concretas para el desarrollo sostenible.

Eva Kerena Hernández Martínez destacó que el libro busca convertir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en acciones reales dentro de la comunidad universitaria, reflejando el compromiso de la institución para transformar los lineamientos globales de la Agenda 2030 en propuestas concretas desde la investigación académica.

Está dirigido especialmente a jóvenes de educación media superior, considerados estratégicos para impulsar cambios sociales sostenibles. CORTESÍA

Por su parte, David Castro Lugo resaltó que la obra refleja el esfuerzo de docentes e investigadores del nivel medio superior para impulsar la investigación, a pesar de retos estructurales, y subrayó la importancia de fortalecer la colaboración entre bachillerato, licenciatura y posgrado para acercar la ciencia a los jóvenes y motivarlos hacia vocaciones científicas.

Juan Roberto Benavente Valdés enfatizó que el libro representa un testimonio del compromiso institucional con la generación de conocimiento y la formación de estudiantes con responsabilidad social, destacando que fomentar la investigación en bachillerato ayuda a los jóvenes a comprender su entorno y motivarlos a convertirse en futuros profesionales comprometidos con la solución de problemáticas sociales.

La obra fue coordinada por un equipo académico integrado por Tamara Isabel Terrazas Medina, Zaida Francisca Morlett Villa, Diana Hernández Rivera, Beatriz Adriana Flores López y Rafael Diego Toro Torres, con el respaldo de la Dirección de Investigación y Posgrado, y se encuentra disponible en línea en https://www.uadec.mx/dip/libros/.

