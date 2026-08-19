Juicio garantizará la reparación integral del daño para Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: PJ

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Juicio garantizará la reparación integral del daño para Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: PJ
    Juicio garantizará la reparación integral del daño para Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: PJ
    El lugar donde se cmetió el multihomicidio por un exmilitar se origen estadounidemse, sigue resguardado por las autoridades. FRANCISCO MUÑIZ

Este miércoles la joven fue dada de alta de la clínica del IMSS; ante las graves secuelas de la sobreviviente, Poder Judicial indica que la joven tendrá apoyo

El Poder Judicial del Estado de Coahuila conducirá el proceso penal contra un exmilitar de origen estadounidense bajo la estricta premisa de asegurar la restitución de las víctimas, como es el caso de Litzy, quien ya ha sido dada de alta y enfrenta secuelas derivadas del ataque.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayub, confirmó que la reparación integral del daño está plenamente garantizada dentro del desarrollo del juicio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/confirma-fiscalia-de-coahuila-alta-medica-de-litzy-sobreviviente-de-multihomicidio-en-saltillo-ON22940619

El funcionario estatal enfatizó que esta medida de justicia restaurativa es obligatoria y se integra de forma sistemática en cada una de las sentencias por feminicidio dictadas por las juezas y jueces de la entidad.

Aunado a ello, el fiscal general del Estado, Federico Fernandez, indicó que se proporcionará seguridad.

ALTA HOSPITALARIA Y SECUELAS GRAVES

La resolución sobre la reparación del daño cobra especial relevancia tras informarse que la única víctima sobreviviente del ataque fue dada de alta de la clínica 2 del IMSS. Aunque ha mostrado avances, las autoridades judiciales reportaron que su estado de salud general continúa siendo delicado y que padece secuelas físicas de gravedad a consecuencia de la agresión.

El magistrado Mery Ayub calificó el despertar de la víctima como un hecho de gran trascendencia legal, apuntando que sus futuras declaraciones serán una pieza crucial para el sostenimiento de la acusación por parte de la Fiscalía y la posterior deliberación del tribunal.

PROCESO PENAL EN PIEDRAS NEGRAS

El imputado, Chad, quien enfrenta su proceso con acompañamiento de la atención consular correspondiente a su nacionalidad norteamericana, también cuenta con un proceso en Piedras Negras donde fue detenido.

$!Chad “N”, presunto multihomicida, podría recibir una pena de 180 años de prisión.
Chad “N”, presunto multihomicida, podría recibir una pena de 180 años de prisión. ARCHIVO

Actualmente, el proceso penal se localiza en la etapa de investigación complementaria, para la cual el juez de la causa fijó un plazo de seis meses. Los cargos formulados en su contra por el Ministerio Público son: dos feminicidios, un homicidio calificado, feminicidio en grado de tentativa y la sustracción o secuestro de un menor de edad, a quien presuntamente pretendía trasladar al momento de los hechos.

LA EXPECTATIVA DE UNA PENA SIN PRECEDENTES

De acreditarse su plena responsabilidad penal en el juicio, el acusado podría recibir una condena acumulada de hasta 180 años de prisión por el conjunto de delitos cometidos. Una resolución de esta naturaleza marcaría un hito jurídico absoluto en la historia de Coahuila.

De acuerdo con los registros del Poder Judicial del Estado, sería de las sentencias condenatorias más altas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Justicia Penal
Multihomicidio

Organizaciones


Poder Judicial

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Insaciables

Insaciables
true

Coahuila: Diversificar la economía, ese es el principal desafío
true

POLITICÓN: ¿Morena Coahuila le da la espalda a Andy tras perder su visa?
María del Socorro “Socky” Villar de Moeller dejó una trayectoria ligada al turismo, el comercio, la educación y la vida social de Saltillo.

‘Mi mamá, Socky Villar de Moeller, le entregó su vida a Saltillo”
La joven continuará en casa con su familia el proceso de recuperación tras la grave lesión que sufrió en el cerebro.

¡Se consuma el milagro! Hoy darán de alta a Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo
Saltillo recibirá en septiembre a los mejores exponentes del tiro con arco mundial.

Saltillo será sede de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en septiembre
García Harfuch participó en el encuentro internacional para presentar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad de México, cuyos principales objetivos son fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Estado.

Terrance Cole resalta cooperación con México y trabajo de García Harfuch
La defensa no discute que ella causó sus muertes, pero afirma que, en ese momento, sufría una grave enfermedad mental que le impedía comprender la naturaleza y la gravedad de sus actos.

¿Quién es Lindsay Clancy? Todo sobre la madre acusada de matar a sus 3 hijos