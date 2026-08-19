Saltillo será sede de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en septiembre

Edgar Puentes, director del Instituto Municipal del Deporte, informó que el evento contará con la participación de los ocho mejores arqueros de recurvo y los ocho mejores de compuesto a nivel mundial, entre ellos campeones olímpicos y mundiales.

Saltillo se convertirá en escenario internacional del tiro con arco al recibir las finales de la Copa del Mundo del 10 al 13 de septiembre, competencia que reunirá a los mejores exponentes de las modalidades recurvo y compuesto frente al Palacio de Gobierno.

La competencia también tendrá representación de Coahuila, con siete arqueros que participarán en las jornadas decisivas. Las autoridades municipales esperan que los atletas locales puedan subir al podio durante esta competencia, considerada histórica por la magnitud del evento que se realizará por primera vez en Saltillo.

Las pruebas principales se llevarán a cabo el 12 y 13 de septiembre. El primer día estará dedicado al tiro con arco compuesto, con competencias a una distancia de 50 metros, mientras que el 13 de septiembre será el turno de la modalidad recurvo, que se disputará a 70 metros.

Para recibir a los aficionados y desarrollar las competencias se instalará una infraestructura especial en el Centro Histórico, frente al Palacio de Gobierno. El acceso al espacio destinado para espectadores tendrá un aforo limitado a 2 mil personas.

Puentes destacó que la llegada de la Copa del Mundo representa una oportunidad para que Saltillo proyecte su capacidad para organizar eventos deportivos de talla internacional y acerque a la población a una disciplina en la que México cuenta con destacados representantes.

MÁS ESPACIOS DEPORTIVOS

Además de la organización del certamen internacional, el Instituto Municipal del Deporte mantiene las acciones de rehabilitación de espacios públicos mediante el programa “Activa tu Parque”.

Para 2026, la meta es intervenir 19 espacios deportivos y plazas de Saltillo. Durante el primer año del programa fueron rehabilitadas 10 instalaciones, las cuales, de acuerdo con la dependencia municipal, brindan servicio a más de 100 mil saltillenses.