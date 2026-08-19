POLITICÓN: ¿Morena Coahuila le da la espalda a Andy tras perder su visa?

I. SIN APOYO Mientras el morenismo se desgarra las vestiduras a nivel nacional en el intento de convertir a Andy –AKA “no me digan Andy”– López Beltrán en “víctima de un compló” internacional tramado por los “halcones de Washington”, a nivel local pareciera que las figuras relevantes del partido de moda ni siquiera se han enterado de que le quitaron la visa para ingresar a Estados Unidos. Basta darse una vuelta por las redes sociales de senadores, diputados, regidores y dirigentes morenistas comarcanos para constatar que aquí, o a nadie le importa el tema o, de plano, el sabor de boca que dejó Andy a su paso por Coahuila fue muy malo. II. ¡QUE SE VAYA A...! Los que tienen el pulso de lo que ocurre en Morena Coahuila aseguran que es lo segundo... y que no le va peor nada más porque es hijo de “ya saben quién”. En efecto, en los corrillos guindas se comenta, sin rubor ni tapujos, que “el Heredero” es un lastre para el movimiento y que el mejor servicio que podría hacerle a todos es irse allá... lejos... a hacerle compañía a su papá en ese rancho de sonoro nombre a donde todo mundo lo mandaba desde la pasada campaña local.

III. ANIVERSARIO La COPARMEX Coahuila Sureste celebró ayer su aniversario número 90 con un evento en el cual su presidente, Alfredo López Villarreal, y el sector empresarial en su conjunto pusieron el acento en un tema clave: el valor de los trabajadores de la región y de las empresas que, con su inversión y desarrollo, fortalecen la competitividad de Coahuila. Se dice fácil, pero hace ya nueve décadas que compañías emblemáticas como el Grupo Industria Saltillo y Fábricas del Carmen –hoy parte de ARCA Continental– estuvieron entre las fundadoras de este organismo empresarial que es una muestra de la profunda tradición empresarial de nuestra Región. IV. MENSAJE RELEVANTE Al evento asistió el dirigente nacional del organismo, Juan José Sierra Álvarez, y convocó al Gobernador del Estado, el alcalde, rectores, empresarios y líderes de cámaras hermanas. Una convocatoria que reunió a buena parte de quienes toman decisiones en la región y que dejó un mensaje interesante: la competitividad del futuro no dependerá solamente de atraer inversiones, sino de contar con empresas, talento y trabajadores cada vez mejor preparados para la nueva economía.

V. COLGADOS El INE de Guadalupe Taddei aprobó ayer su cartita a Santa Claus... ¡perdón!, su solicitud de presupuesto para el año próximo, y en el desglose de las cifras está pidiendo más de 474 millones de pesos para “organizar procesos electorales locales”. ¿Cómo así que el INE le pone de su dinero a la organización de los comicios estatales? Los entendidos confirman que sí, que eso en efecto ocurre... pero en los estados donde gobierna Morena. Como ejemplo, nos dicen, está el vecino estado de Zacatecas, donde el gobierno de David Monreal se hace loco, no le da dinero suficiente al órgano electoral y entonces el INE lo tiene que subsidiar. VI. DISPAREJOS El señalamiento es importante porque revela, una vez más, el trato desigual que se le da a entidades como Coahuila, que sí cumplen con sus obligaciones, es decir, le entregan al órgano local los recursos que necesita para desarrollar sus funciones, lo cual permite que en otros estados se hagan los desentendidos y le pasen la bolita al INE. Convendría que el órgano central transparentara los montos y las razones por las cuales necesita cientos de millones de pesos para financiar actividades que corresponden a los OPLES.

VII. TRAGEDIA INADMISIBLE El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, de Víctor de la Rosa Molina, tendría que diseñar, con carácter urgente, una estrategia que tenga como propósito una sola cosa: asegurar que se cumpla la reglamentación municipal en materia de retención infantil, es decir, del uso de sillas de seguridad para menores en los autos que circulan en la ciudad. Y esto tendría que ocurrir como reconocimiento de que es inadmisible que el pequeño Dilan Santiago haya muerto porque, a pesar de existir una regla que prohíbe llevar a un bebé en brazos en un vehículo en movimiento, la norma no se respeta. VIII. COMPROMISO La meta tiene que ser muy clara y no admitir interpretaciones: lo ocurrido el fin de semana pasado no puede volver a pasar. Pero para que la tragedia no se repita, se requiere un compromiso claro con la seguridad vial. Y ni siquiera estamos hablando de algo que demande presupuesto público, sino de obligar a que se cumpla una norma vigente. Exactamente igual que el uso del cinturón de seguridad o la prohibición de textear mientras se conduce.