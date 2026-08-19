Terrance Cole resalta cooperación con México y trabajo de García Harfuch
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El funcionario estadounidense destacó la relación con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a quien calificó como un “buen amigo de Estados Unidos”
El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, volvió a reconocer la labor de Omar García Harfuch en materia de seguridad y combate al crimen organizado, así como la coordinación que mantienen las autoridades de México y Estados Unidos.
Durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), realizada en Buenos Aires, Argentina, el funcionario estadounidense destacó la relación con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a quien calificó como un “buen amigo de Estados Unidos”.
García Harfuch participó en el encuentro internacional para presentar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad de México, cuyos principales objetivos son fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Estado.
El secretario mexicano señaló que el país continuará trabajando de manera conjunta con sus socios internacionales bajo los principios de responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y respeto a la soberanía.
Asimismo, agradeció a Cole y a la DEA por la colaboración mantenida con las autoridades mexicanas, particularmente por el intercambio de información para fortalecer las acciones contra el crimen organizado.
El pronunciamiento de Cole representa un nuevo reconocimiento a la labor de García Harfuch, luego de que a principios de agosto el funcionario estadounidense destacara el diálogo permanente y la coordinación operativa entre los equipos de seguridad de ambos países.