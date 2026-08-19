Terrance Cole resalta cooperación con México y trabajo de García Harfuch

El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, volvió a reconocer la labor de Omar García Harfuch en materia de seguridad y combate al crimen organizado, así como la coordinación que mantienen las autoridades de México y Estados Unidos.

Durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), realizada en Buenos Aires, Argentina, el funcionario estadounidense destacó la relación con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a quien calificó como un “buen amigo de Estados Unidos”.