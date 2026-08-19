¡Se consuma el milagro! Hoy darán de alta a Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo

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    ¡Se consuma el milagro! Hoy darán de alta a Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo
    La joven continuará en casa con su familia el proceso de recuperación tras la grave lesión que sufrió en el cerebro. CORTESÍA

Tras semanas en estado crítico, Litzy deja el hospital para continuar su recuperación en casa y reunirse con su hijo

Litzy, la joven de 26 años que sobrevivió a un ataque armado perpetrado por su expareja, Chad, será dada de alta hoy de la Clínica 2 del IMSS en Saltillo. Su salida del hospital, calificada por sus allegados como un milagro, marca el inicio de una nueva etapa de recuperación física y adaptación neurológica en el seno de su hogar.

Fuentes cercanas a la joven confirmaron que hoy finalmente abandonará el hospital para trasladarse a su domicilio con su familia. Aunque la noticia ha sido recibida con profunda alegría, se dio a conocer que requerirá atención y terapias posteriores debido a que el impacto de la bala fue en el cerebro. Debido a la delicadeza del caso, no se han revelado mayores detalles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-litzy-sobreviviente-del-multihomicidio-en-la-antonio-cardenas-continua-grave-DG22714564

La lucha de Litzy por aferrarse a la vida se extendió durante varias semanas. Tras la agresión, fue atendida, pero es importante recordar que permaneció herida al menos una hora, por lo que su estado fue crítico.

Al ser trasladada a la Clínica 2 del IMSS, el miércoles posterior al atentado fue sometida a una cirugía de emergencia, manteniéndose en estado grave, que posteriormente evolucionó a delicado, hasta lograr su estabilización.

LA TRAGEDIA QUE MARCÓ A LA COLONIA ANTONIO CÁRDENAS

El caso que conmocionó a Saltillo ocurrió la tarde del pasado 4 de agosto. De acuerdo con las investigaciones, el agresor acudió a un domicilio de la colonia Antonio Cárdenas, donde, tras sostener una discusión, sacó un arma de fuego y disparó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/un-disparo-con-entrada-y-salida-en-el-craneo-amenaza-la-vida-de-litzy-sobreviviente-del-multihomicidio-en-saltillo-GH22701700

En el lugar perdieron la vida tres integrantes de la familia de la joven: Ana Laura de León Morín, de 44 años, madre de Litzy; Laura Mora, de 23 años, hermana de Litzy, y Emanuel Montero Gómez, de 44 años, pareja de la madre de Litzy.

Tras el ataque, Litzy fue encontrada con vida por las autoridades, presentando un disparo con trayectoria de entrada y salida en el cráneo, una herida grave que mantuvo su vida en peligro extremo durante semanas.

El presunto responsable del ataque es su expareja, un ciudadano estadounidense de 35 años identificado como Chad, quien residía en Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/chad-estadounidense-acusado-de-multihomicidio-en-saltillo-habria-cruzado-a-mexico-con-el-arma-pese-a-restriccion-FH22704247

El mismo día del multihomicidio, Chad fue arrestado por las autoridades mexicanas cuando intentaba huir cruzando la frontera por Piedras Negras.

Además del triple homicidio de la familia y el intento de feminicidio contra Litzy, el presunto agresor enfrenta cargos por el intento de secuestro de un menor de edad, quien es hijo de la expareja. Permanece en el Centro Penitenciario de Saltillo, en espera de que se lleve a cabo el juicio en febrero de 2027.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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