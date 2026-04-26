‘Kikín’ Fonseca estará en Saltillo para relanzamiento de Amor en Movimiento

El exfutbolista y comentarista Francisco “Kikin” Fonseca estará en Saltillo este lunes 27 de abril como invitado especial en el relanzamiento del programa “Amor en Movimiento” del DIF municipal. El evento se realizará a las 16:30 horas en el Biblioparque Norte y la entrada será libre para la población.

El alcalde Javier Díaz González informó que, además de los servicios ya existentes, se integrarán nuevas herramientas médicas. “Ahora además de los servicios que ya se ofrecían se estarán agregando más con los baumanómetros, para medir la presión arterial, así como escáner mamario, que sin duda serán de gran apoyo para quienes más lo necesitan”, dijo.