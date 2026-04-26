‘Kikín’ Fonseca estará en Saltillo para relanzamiento de Amor en Movimiento

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Saltillo
/ 26 abril 2026
    ‘Kikín’ Fonseca estará en Saltillo para relanzamiento de Amor en Movimiento
    Francisco “Kikin” Fonseca durante su etapa como futbolista profesional en el Benfica; este lunes estará en Saltillo para el relanzamiento de “Amor en Movimiento”. REDES SOCIALES

El evento será este lunes en el Biblioparque Norte y será gratuito

El exfutbolista y comentarista Francisco “Kikin” Fonseca estará en Saltillo este lunes 27 de abril como invitado especial en el relanzamiento del programa “Amor en Movimiento” del DIF municipal. El evento se realizará a las 16:30 horas en el Biblioparque Norte y la entrada será libre para la población.

El alcalde Javier Díaz González informó que, además de los servicios ya existentes, se integrarán nuevas herramientas médicas. “Ahora además de los servicios que ya se ofrecían se estarán agregando más con los baumanómetros, para medir la presión arterial, así como escáner mamario, que sin duda serán de gran apoyo para quienes más lo necesitan”, dijo.

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El programa opera mediante una unidad móvil que recorre distintos sectores de la ciudad. Con esta nueva etapa, se busca ampliar su cobertura en colonias, barrios y escuelas, tanto en la zona urbana como rural.

“La unidad móvil seguirá recorriendo las colonias, barrios y escuelas de Saltillo con el fin de brindar estos servicios médicos y elevar la calidad de vida de la población”, agregó el alcalde.

Fonseca, quien formó parte de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006, se suma como figura invitada a esta actividad dirigida a la población en general. El programa ha sido utilizado para acercar servicios de salud a distintos sectores de Saltillo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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