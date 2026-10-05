Vigilan seis puntos en riesgo de inundación al norte de Saltillo

Debido al clima lluvioso que ha imperado en Saltillo , la Comisaría de Seguridad ha puesto en marcha diversos operativos en distintos sectores de la ciudad por indicaciones del alcalde Javier Díaz González. Las acciones están dirigidas a vigilar sitios críticos propensos a inundaciones y prestar auxilio a la ciudadanía. Además, desde el sábado se implementaron operativos carrusel en variadas avenidas con la finalidad de prevenir accidentes.

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, precisó que se mantienen bajo vigilancia alrededor de seis puntos críticos en el norte de la ciudad, zona a la cual desemboca el agua que escurre desde el oriente y el sur. Entre estos lugares se encuentran Los Pastores, La Palmilla, sobre Pedro Figueroa, y el vado de Musa de León.

De este último punto, Garza Félix confirmó que se encuentra cerrado al tráfico, con presencia de unidades de la Policía Preventiva y Tránsito para evitar que los vehículos queden varados.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Ante reportes de ciudadanos que ignoran las restricciones e incluso han roto las cintas de acordonamiento en el vado de Musa de León, el comisionado dirigió un llamado a la paciencia y al orden. Pidió a la población salir con anticipación de sus domicilios, acatar las indicaciones de las autoridades, respetar los límites de velocidad, guardar una distancia prudente entre automóviles y encender las luces de los vehículos para prevenir percances.

Respecto a las incidencias del fin de semana, el comisionado informó que se registró muy poca movilidad en las calles, derivando en alrededor de 10 personas detenidas dentro de los operativos de alcoholímetro. Asimismo, señaló que no se reportaron riñas.

Detalló que, a diferencia de los días de calor, cuando suelen aumentar los delitos y faltas administrativas, las precipitaciones provocaron una baja en la actividad ciudadana.

ACCIONES CONTRA MOTOCICLISTAS

En cuanto al tema de los motociclistas, el comisionado indicó que la circulación también disminuyó durante el fin de semana. No obstante, dio a conocer que se realizaron detenciones de conductores que realizaban acrobacias en la avenida Venustiano Carranza.

Garza Félix agregó que la autoridad se mantiene atenta a los reportes de arrancones de motocicletas en sectores como Los Pastores, bulevar Seminario y V. Carranza. Finalmente, destacó que en lo que va del año se han asegurado más de 1,300 motocicletas.