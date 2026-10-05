¿Sabías que la Cruz Roja Saltillo ofrece análisis clínicos desde 53 pesos? Estos son sus servicios

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Saltillo
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    ¿Sabías que la Cruz Roja Saltillo ofrece análisis clínicos desde 53 pesos? Estos son sus servicios
    La Cruz Roja Saltillo ofrece estudios de laboratorio, rayos X, ultrasonidos y otros servicios médicos. CORTESÍA

La institución dio a conocer una amplia gama de estudios y servicios médicos, desde análisis de glucosa hasta tomografías

SALTILLO, COAH.- La Cruz Roja Saltillo no solo brinda atención durante accidentes y emergencias. La institución también cuenta con servicios de laboratorio y estudios médicos que ofrece a la comunidad a precios accesibles.

A través de sus redes sociales, la Cruz Roja difundió información sobre algunos de los servicios disponibles en sus instalaciones, con el propósito de acercar esta alternativa de atención médica a la ciudadanía.

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$!La institución cuenta con rayos X las 24 horas y ofrece resultados de estudios directamente al celular.
La institución cuenta con rayos X las 24 horas y ofrece resultados de estudios directamente al celular. CRUZ ROJA

Entre los estudios de laboratorio se encuentra la prueba de glucosa, con un costo de 53 pesos, mientras que el examen general de orina tiene un precio de 61 pesos.

También se ofrece biometría hemática por 112 pesos y prueba de embarazo por 120 pesos.

La institución cuenta además con servicios de diagnóstico por imagen. Los rayos X tienen un costo desde 196 pesos y se ofrecen las 24 horas.

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En el caso de los ultrasonidos, el regional tiene un precio de 328 pesos, mientras que el general se ofrece en 433 pesos.

Para estudios de mayor complejidad, la Cruz Roja Saltillo cuenta con tomografías simples desde mil 260 pesos y tomografías contrastadas desde mil 995 pesos.

La lista de servicios incluye también audiometrías por 199 pesos y electrocardiogramas por 150 pesos.

Una de las facilidades que destaca la institución es que los resultados de los estudios pueden ser enviados directamente al teléfono celular del paciente.

Los servicios se ofrecen en las instalaciones de la Cruz Roja Saltillo, ubicadas en Carlos Abedrop Dávila número 2225, en el sector Las Maravillas.

Para solicitar información, conocer disponibilidad o preguntar por algún estudio en particular, la institución proporciona el teléfono 844 412 06 y el WhatsApp 844 450 31 041.

La Cruz Roja invitó a la ciudadanía a conocer los servicios médicos disponibles, que complementan la atención de urgencias que tradicionalmente identifica a la institución.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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