La Leyenda enciende el Rodeo Saltillo 2025 en su noche inaugural

Con el ambiente más norteño y festivo de la ciudad, La Leyenda inauguró el escenario del Festival Rodeo Saltillo 2025 la noche de este viernes, congregando a miles de asistentes que corearon sus temas más emblemáticos.

Caída la noche, el escenario principal del recinto se convirtió en el punto de encuentro de los asistentes, quienes comenzaron a llenar el área. En punto de las 9:30 de la noche, los integrantes de la agrupación de música norteña subieron al escenario, desatando gritos y aplausos de quienes esperaban su actuación.

Durante su presentación, La Leyenda interpretó una selección de sus grandes éxitos, que fueron solicitados por los saltillenses a través de redes sociales, entre ellos “A nadie como tú”, tema que, según la banda, les abrió las puertas en el centro de México.

El repertorio incluyó también canciones populares como “Ya no te aguanto”, “Te voy a cambiar” y “¿Qué te faltaba?”. El grupo también sorprendió con la inclusión de reconocidos covers de otros artistas, como las populares “Tragos de amargo licor”, “Abeja Reina” y “Ni parientes somos”, que pusieron a bailar a las parejas en un ambiente de fiesta total.

Ya acercándose al cierre tocó “Yo me voy con cualquiera” y “Más fuerte que Hércules”, que se encuentran entre sus más grandes éxitos de su trayectoria que abarca más de 20 años.

