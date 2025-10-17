La Leyenda enciende el Rodeo Saltillo 2025 en su noche inaugural

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    La Leyenda enciende el Rodeo Saltillo 2025 en su noche inaugural
    El público coreó cada tema, dando inicio a un fin de semana que promete más música, rodeo y tradición en la Expo Feria Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO

Con un lleno total y un ambiente puramente norteño, los regios inauguraron el Festival Rodeo Saltillo 2025 con una presentación cargada de energía, éxitos y nostalgia

Con el ambiente más norteño y festivo de la ciudad, La Leyenda inauguró el escenario del Festival Rodeo Saltillo 2025 la noche de este viernes, congregando a miles de asistentes que corearon sus temas más emblemáticos.

Caída la noche, el escenario principal del recinto se convirtió en el punto de encuentro de los asistentes, quienes comenzaron a llenar el área. En punto de las 9:30 de la noche, los integrantes de la agrupación de música norteña subieron al escenario, desatando gritos y aplausos de quienes esperaban su actuación.

Durante su presentación, La Leyenda interpretó una selección de sus grandes éxitos, que fueron solicitados por los saltillenses a través de redes sociales, entre ellos “A nadie como tú”, tema que, según la banda, les abrió las puertas en el centro de México.

El repertorio incluyó también canciones populares como “Ya no te aguanto”, “Te voy a cambiar” y “¿Qué te faltaba?”. El grupo también sorprendió con la inclusión de reconocidos covers de otros artistas, como las populares “Tragos de amargo licor”, “Abeja Reina” y “Ni parientes somos”, que pusieron a bailar a las parejas en un ambiente de fiesta total.

Ya acercándose al cierre tocó “Yo me voy con cualquiera” y “Más fuerte que Hércules”, que se encuentran entre sus más grandes éxitos de su trayectoria que abarca más de 20 años.

$!El festival continuará este sábado 18 y domingo 19 de octubre con más presentaciones musicales. FOTO: OMAR SAUCEDO
El festival continuará este sábado 18 y domingo 19 de octubre con más presentaciones musicales. FOTO: OMAR SAUCEDO

Más tarde, alrededor de la medianoche, La Arrolladora Banda El Limón tomó el relevo en el escenario para coronar la primera jornada del festival con una actuación que mantuvo al público cantando hasta el final de la noche.

El Festival Rodeo Saltillo 2025 continuará este sábado 18 y domingo 19 de octubre, ofreciendo más conciertos de música regional, competencias de rodeo como el Súper Bull, exhibiciones ganaderas, gastronomía y actividades programadas en el mismo recinto ferial.

Temas


Festival De Rodeo
Rodeo Saltillo

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha