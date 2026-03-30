‘La Marina reconoce a Saltillo’: Javier Díaz destaca seguridad y coordinación

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Saltillo
/ 30 marzo 2026
    ‘La Marina reconoce a Saltillo’: Javier Díaz destaca seguridad y coordinación
    Javier Díaz González, informó que la ciudad se prepara para recibir a más de 150 mil visitantes durante la próxima temporada vacacional. MANUEL RODÍGUEZ

El alcalde resaltó el agrado de los integrantes de las fuerzas armadas por vacacionar en la ciudad y anunció el arranque de obras pluviales para abril

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que la capital de Coahuila se prepara para recibir a más de 150 mil visitantes durante la próxima temporada vacacional. Destacó que la ciudad se mantiene como la capital más segura del país, lo que genera una alta confianza tanto en turistas como en instituciones federales.

RECONOCIMIENTO DE LAS FUERZAS FEDERALES

Durante un encuentro con medios, el edil compartió un comentario recibido por parte de mandos de la Armada de México sobre la percepción de paz en la región. “Me decía que los elementos que habían estado aquí en Saltillo... cuando les tocaban vacaciones, muchos de ellos se venían a Saltillo y a Coahuila en general a turistear”, reveló.

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Para el munícipe, esta preferencia de los marinos es un indicador claro del éxito de la estrategia de seguridad actual. “Es un muy buen comentario en el sentido de que la Marina reconoce el trabajo y la coordinación que se ha hecho a través de los años... una institución del Gobierno federal que la ciudadanía tiene mucha credibilidad”, añadió.

TURISMO Y CONECTIVIDAD GLOBAL

En el ámbito turístico, el alcalde señaló que las festividades en zonas rurales y la ruta de “Vinos y Dinos” atraerán a miles de personas. “Lo más importante es que quien venga y visite Saltillo sepa que viene a la capital más segura del país, que viene a la ciudad más competitiva”, enfatizó sobre la hospitalidad local.

Díaz González también se refirió a la conectividad aérea, subrayando que el vuelo a Cancún ha sido un éxito rotundo para el sector de negocios y turismo. “Esa conectividad ayuda muchísimo... puedes volar de Saltillo a Cancún y de Cancún prácticamente a cualquier parte del mundo”, explicó el mandatario sobre la relevancia internacional de la ruta.

INFRAESTRUCTURA Y SOLUCIONES PLUVIALES

Sobre la infraestructura urbana, anunció que el próximo 23 de abril iniciarán las obras del paso a nivel en Misión Cerritos. Este proyecto es clave para la movilidad del oriente y busca solucionar problemas históricos de inundaciones. “Ese paso a nivel va a ser también las diferentes obras pluviales que nos van a ayudar”, afirmó.

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El alcalde detalló que estas obras son vitales para proteger el patrimonio de las familias saltillenses en temporada de lluvias intensas. “Garantizar que el agua que viene en una época de lluvia... no se vaya hacia el norte, o que pueda ayudar en el tema de inundaciones hacia todo... colonias como Santa Bárbara o Emiliano Zapata”, puntualizó.

INVERSIÓN Y DESARROLLO A LARGO PLAZO

Finalmente, precisó que la inversión del paso deprimido ronda los 70 millones de pesos, complementada por pluviales municipales de 35 millones adicionales. “Van a ser grandes obras y que, al final de cuentas, también va a ayudar a toda esta obra de movilidad”, concluyó el alcalde, reafirmando el compromiso con el crecimiento ordenado.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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