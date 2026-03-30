Refuerzan operativos de seguridad en Saltillo y zona rural por Semana Santa

“Nuestro alcalde nos ha pedido también que tengamos los elementos motorizados con radar para estar monitoreando la velocidad de toda la gente que transita por esta arteria” , explicó Garza Félix. Esta medida responde a que se han detectado conductores circulando a más de 100 kilómetros por hora en zonas industriales.

El Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que se han intensificado los operativos en las principales arterias de Saltillo y sus áreas rurales. El objetivo central es garantizar la seguridad de peatones y automovilistas ante el incremento de flujo vehicular por los días de asueto.

VIGILANCIA EN VIALIDADES DE ALTA VELOCIDAD

El funcionario destacó que vialidades cercanas a los parques industriales de Derramadero y Ramos Arizpe requieren vigilancia constante las 24 horas. “Vamos a dar las recomendaciones para que respeten los límites de velocidad. Todo esto, pues para reducir accidentes automovilísticos”, subrayó el comisionado.

Respecto a los eventos religiosos que se aproximan, como el Viacrucis y la Procesión del Silencio, confirmó que ya se prepara la logística vial. “El día de mañana, Tránsito Municipal ya va a mandar un boletín con todas las arterias que se van a cerrar, con los horarios”, adelantó.

OPERATIVOS EN EL ÁREA RURAL Y LÍMITES ESTATALES

Para brindar auxilio a los visitantes, la corporación instaló cuatro filtros en las entradas de la ciudad con personal de turismo. En estos puntos se entregan mapas y trípticos con líneas de emergencia para quienes vienen de otros estados de la república.

“Yo también voy a estar presente el día viernes y sábado, en los límites con Zacatecas vamos a dar un recorrido con el general de la sexta zona”, comentó el funcionario. El despliegue busca que los turistas tengan una experiencia segura al transitar por las colindancias con El Salvador, Zacatecas.