El carruaje del cura sin cabeza: historias de terror y leyendas de Saltillo

En la calle Simón Bolívar, en el barrio del Águila de Oro, el paso nocturno de un carruaje daba conversación a los vecinos. El cura iba otra vez a visitar a aquella mujer. Pasaba tarde, cuando las puertas llevaban rato cerradas y cualquier ruido de la calle entraba hasta las camas. La historia lo hace salir de la antigua iglesia de Lourdes rumbo a la casa de ella. Las visitas se repitieron durante meses. Quienes lo veían llegar se preguntaban qué asuntos podían requerir su presencia a esas horas. Había tiempo para reconocer el vehículo, acostumbrarse al recorrido y seguir hablando después de que las ruedas dejaran de oírse.

Una noche de tormenta los caballos se desbocaron. El carruaje cayó a un barranco y el sacerdote quedó debajo, con la cabeza cercenada. En el barrio hubo quienes llamaron castigo a su muerte. Después regresó el ruido. La aparición se sitúa pasada la medianoche, con luna llena. Son dos caballos y un hombre que lleva las riendas. Desde lejos se alcanza a reconocer la ropa de un sacerdote. El asiento sostiene el cuerpo a la altura acostumbrada; los brazos acompañan el movimiento del vehículo. Al acercarse, queda visible el espacio sobre los hombros. Por ahí se ve la pared que el carruaje va dejando atrás. La claridad de la luna permite distinguirla mientras el cuerpo pasa por delante. Se ven las manos cerradas, las mangas que llegan hasta las muñecas, la tela recogida sobre las rodillas. Arriba del cuello sigue apareciendo la pared.

Los caballos avanzan por Bolívar. El sacerdote sostiene las correas y su cuerpo se acomoda a los desniveles. Cuando una rueda baja, carga el peso hacia un lado. Luego vuelve a quedar derecho. Desde las casas se escucha alejarse el carruaje. Alguien que apenas despierta reconoce las ruedas y sabe quién va pasando tiene que acordarse de que al cura ya lo enterraron. ¿En dónde se dice que ocurrió esta historia?

En la calle Simón Bolívar, en el barrio del Águila de Oro.