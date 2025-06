‘La suma de muchos esfuerzos’ (o qué hay detrás de los dormitorios comunitarios afuera de hospitales de Saltillo)

”Nadie entiende la pobreza como quien la ha vivido”, asegura Hurtado, citando la experiencia que dio origen a la iniciativa: cuando su madre fue internada en el Hospital General por una cirugía que se complicó, su padre tuvo que dormir durante meses afuera del hospital.

“Fueron casi ocho cirugías en un año. Mi papá la acompañaba día y noche, muchas veces durmiendo afuera, en el piso. Cuando entré como diputado, sabía que quería devolverle algo a la vida. No podía olvidarme de dónde vengo”, cuenta.

Entonces, dije, “Pobre gente que está en el hospital durmiendo afuera; ¿Qué hacemos? Evidentemente levantar una construcción, no, no somos ricos y aparte no hay dónde, si ustedes voltean a ver, este espacio es público. Entonces, en esa particularidad, dije, ‘¿Por qué no hacemos unos dormitorios móviles? Si tengo un camión móvil, si tengo un mercadito móvil, ¿Por qué no hago un dormitorio?’”.

El proyecto, que tomó ocho meses de trabajo, se levantó gracias a donaciones y colaboración de amigos, empresarios y ciudadanos. La caja de tráiler fue prestada por un conocido empresario. Hurtado, junto con su familia y voluntarios, fue adquiriendo e instalando poco a poco todo lo necesario: tinacos, aires acondicionados, literas, baños, puertas y una planta de luz.

“Fue titánico, fue un tema de muchos meses, yo ya estaba muy ansioso por querer sacarlo . Se hizo con mucho esfuerzo, de repente amigos tablarroqueros levantaban una parte y luego hasta 2 meses más levantábamos otra parte. Un tinaco me lo regaló un amigo, dos la señora Guadiana, Cecilia Guadiana una planta de luz, los aires acondicionados me los regaló otro amigo empresario. No se hizo de un jalón, pero lo hicimos con el corazón”, relata.

Y no escatimaron en dignidad: el dormitorio cuenta con agua caliente, electricidad, baños limpios, ventiladores y clima, así como camas con sábanas y almohadas nuevas.

“No quería poner cualquier baño o cualquier regadera. Quiero que la gente diga: ‘Ni en mi casa tengo esto’. Porque ese es el mensaje: que se puede lograr con esfuerzo y trabajo”.

El acceso al dormitorio es completamente gratuito y para ingresar solo se pide firmar una carta responsiva, seguir un reglamento básico que incluye el no fumar, no ingerir alcohol, no meter alimentos ni llegar en estado inconveniente y respetar el tiempo de uso. Las duchas tienen un límite de cuatro minutos, como medida de concientización sobre el uso del agua.