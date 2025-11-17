Lamentan fallecimiento de Alberto Leyva, exregidor morenista de Saltillo: ‘Un hombre brillante, leal y trabajador’

La noticia del deceso de Alberto Leyva, exregidor de Saltillo y figura activa dentro de Morena, generó una ola de reacciones y mensajes de despedida por parte de la clase política, instituciones, familiares y amigos. El fallecimiento fue confirmado por el diputado local Alberto Hurtado, quien temprano publicó un mensaje en redes sociales para despedir a su amigo y compañero de partido, con quien compartió diversas actividades y recorridos en la capital. TE PUEDE INTERESAR: Fallece Alberto Leyva, exregidor de Saltillo “Descansa en Paz querido Amigo Beto Leyva. Siempre fuiste un hombre de palabra, alegre, franco, leal y generoso. Gracias por acompañarme en todo, gracias por tus consejos y la hermandad que construimos estos años. Me dejas un gran vacío pero sé que vas a alegrar el Cielo. Te mando un abrazo hasta donde estés. Te quiero mucho Betito, gracias nuevamente por tanto cariño y descansa hermanito”, publicó.

La senadora Cecilia Guadiana también expresó su despedida, recordándolo como una persona que aportó alegría y luz en su vida. “Agradezco a Dios y a la vida por cruzar nuestros caminos. Estoy segura que estás en un lugar mejor junto con mi padre y que se van a hacer tan bonita compañía en el cielo. Te recuerdo con amor y felicidad. Te quiero mi betito y que falta nos vas hacer”, compartió. Alberto Leyva fue presidente de la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento de Saltillo durante la administración de José María Fraustro Siller, donde trabajó de cerca con los cuerpos de seguridad. Por ello, uno de los primeros en pronunciarse fue el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, quien coincidió con él en esa etapa. “En Paz Descanse mi amigo Beto Leyva, un hombre brillante, trabajador, buen amigo, pero sobre todo un ser humano de primera. ¡Te vamos a extrañar gordolobo! Le harás mucha falta a las instituciones de seguridad, pero sobre todo a tus amigos y amigas a quienes tanto ayudaste y aconsejaste cuando se te necesitaba. Un fuerte abrazo”, posteó. El actual comisionado de Seguridad en Saltillo, Miguel Ángel Garza, también lamentó su fallecimiento. “Me tocó vivir algunas experiencias siempre siendo una persona de bien, alegre, proactivo y aportando siempre lo mejor para la seguridad de su ciudad. Que descanses en Paz el amigo Beto Leyva (gordolobo) te recordaremos”.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, envió sus condolencias a la familia. A este mensaje se sumaron el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, así como figuras públicas como Galio Vega, delegado estatal de Profeco; Gerardo Covarrubias, excandidato de Morena a la alcaldía de Ramos Arizpe; y el diputado federal Antonio Castro, entre otras personalidades. Asimismo, instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Electoral de Coahuila, donde Leyva fungió como representante de su partido ante el Consejo General, también expresaron su pesar por el fallecimiento.