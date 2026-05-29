Lanza Cáritas Saltillo colecta de pañales para adultos mayores

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    Lanza Cáritas Saltillo colecta de pañales para adultos mayores
    Las donaciones permitirán cubrir una de las necesidades de higiene más constantes entre los residentes del asilo. REDES SOCIALES

La Casa Hogar El Buen Samaritano atiende a 50 personas que requieren cuidados permanentes y busca apoyo de la comunidad para reunir pañales en tallas M, G y XG

Cáritas Saltillo inició una colecta de pañales para adulto en beneficio de la Casa Hogar El Buen Samaritano, espacio que brinda atención permanente a 50 personas mayores que requieren cuidados especializados.

La información fue difundida por Alondra Mata, directora de Cáritas Saltillo, quien explicó que el asilo ofrece alimentación, atención médico-geriátrica, acompañamiento y servicios de enfermería para sus residentes.

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A diferencia de otros espacios similares, la Casa Hogar El Buen Samaritano no maneja cuotas de recuperación, por lo que gran parte de su operación depende de los apoyos que recibe de la comunidad.

De acuerdo con la convocatoria, las tallas de pañal que actualmente se requieren con mayor urgencia son mediana (M), grande (G) y extra grande (XG).

“Cada donativo representa cuidado, higiene, comodidad y dignidad para quienes más lo necesitan”, señaló Mata a través de redes sociales.

$!El asilo depende en gran medida de la colaboración ciudadana para mantener la atención de sus habitantes.
El asilo depende en gran medida de la colaboración ciudadana para mantener la atención de sus habitantes. REDES SOCIALES

Las personas interesadas en apoyar pueden entregar sus donativos en la calle Juan Pablo Rodríguez, en la colonia La Libertad, o solicitar información adicional al teléfono 844 439 8367.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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