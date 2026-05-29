¡Vamos a reforestar! Invitan a jornada en escuela de la colonia Andalucía, Saltillo

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    ¡Vamos a reforestar! Invitan a jornada en escuela de la colonia Andalucía, Saltillo
    La jornada se realizará este domingo en la Escuela de Educación Preescolar “Nueva Creación”, en la colonia Andalucía, con apoyo de voluntarios. REDES SOCIALES

Saltillo Ecológico convocó a voluntarios para participar este domingo en una actividad que busca plantar más árboles y mejorar el entorno de una comunidad escolar

La organización Saltillo Ecológico convocó a la ciudadanía a participar en una jornada de reforestación que se llevará a cabo este domingo 31 de mayo en la Escuela de Educación Preescolar “Nueva Creación”, ubicada en la colonia Andalucía.

La actividad iniciará a las 8:00 de la mañana y forma parte de la campaña “Por un Saltillo más verde”, con la que el colectivo busca sumar árboles a distintos sectores de la ciudad y promover la participación comunitaria en el cuidado del medio ambiente.

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De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, la jornada tendrá un beneficio directo para más de 50 alumnos y alrededor de 100 padres de familia vinculados al plantel educativo.

Los organizadores invitaron a los asistentes a llevar hidratación, ropa cómoda que pueda ensuciarse, gorra o sombrero, así como guantes de jardinería o anticorte. También recomendaron el uso de bloqueador solar debido a las condiciones climáticas previstas para ese día.

Quienes cuenten con herramienta pueden apoyar llevando talache con pico, barreta, pala jardinera o pala cuchara; sin embargo, Saltillo Ecológico informó que dispondrá de equipo para quienes no tengan material propio.

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La agrupación también habilitó un enlace de ubicación para facilitar la llegada de los voluntarios al punto de reunión e hizo un llamado a compartir la convocatoria con el fin de sumar más participantes a la actividad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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