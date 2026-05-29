¡Vamos a reforestar! Invitan a jornada en escuela de la colonia Andalucía, Saltillo

La organización Saltillo Ecológico convocó a la ciudadanía a participar en una jornada de reforestación que se llevará a cabo este domingo 31 de mayo en la Escuela de Educación Preescolar “Nueva Creación”, ubicada en la colonia Andalucía. La actividad iniciará a las 8:00 de la mañana y forma parte de la campaña “Por un Saltillo más verde”, con la que el colectivo busca sumar árboles a distintos sectores de la ciudad y promover la participación comunitaria en el cuidado del medio ambiente.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, la jornada tendrá un beneficio directo para más de 50 alumnos y alrededor de 100 padres de familia vinculados al plantel educativo. Los organizadores invitaron a los asistentes a llevar hidratación, ropa cómoda que pueda ensuciarse, gorra o sombrero, así como guantes de jardinería o anticorte. También recomendaron el uso de bloqueador solar debido a las condiciones climáticas previstas para ese día. Quienes cuenten con herramienta pueden apoyar llevando talache con pico, barreta, pala jardinera o pala cuchara; sin embargo, Saltillo Ecológico informó que dispondrá de equipo para quienes no tengan material propio.

La agrupación también habilitó un enlace de ubicación para facilitar la llegada de los voluntarios al punto de reunión e hizo un llamado a compartir la convocatoria con el fin de sumar más participantes a la actividad.

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