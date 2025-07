Lanzan campaña solidaria por ‘El Hombre Electrónico’, leyenda urbana de Saltillo

La campaña ha comenzado a circular en redes sociales, apelando a la memoria colectiva y al cariño de los saltillenses por una figura que, aunque discreta, ha sido protagonista de la escena cultural alternativa de la ciudad durante más de cuatro décadas.

Bajo nombres como “Chow Banana” y “El Hombre Electrónico”, Manuel Samaniego se convirtió en una leyenda viviente. Con una guitarra en mano y letras cargadas de humor, crítica social y nostalgia por el Saltillo de los años 70, ha cautivado a generaciones que lo han visto en bares, callejones, fiestas privadas y, sobre todo, en las banquetas del Centro Histórico.

TE PUEDE INTERESAR: Gente de Saltillo: El Hombre Electrónico y sus canciones como nostalgia al viejo Saltillo

“Realmente esos apodos como ‘Chow Banana’ o ‘El Hombre Electrónico’ no los escojo yo, me los han puesto mis seguidores a lo largo de mi trayectoria artística y la verdad no me molesta porque siento que me representan”, comentó Samaniego en una entrevista concedida a VANGUARDIA en 2023.

Aunque algunos solo lo conozcan de vista, otros lo consideran un símbolo de la contracultura local. Su repertorio incluye piezas originales, relatos urbanos disfrazados de canciones, donde cada estrofa construye una narrativa ingeniosa que culmina en finales tan absurdos como reveladores.

Hoy, el hombre detrás del personaje necesita ayuda. Y Saltillo, que tanto ha cantado con él, tiene la oportunidad de responderle.