“Latiendo Juntos”: preparan festival holístico con causa en Saltillo

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    “Latiendo Juntos”: preparan festival holístico con causa en Saltillo
    Integrantes de Abrázate con Amor han informado sobre los procedimientos y necesidades clínicas que enfrentan las pacientes a las que se apoya a través de estos eventos. HOMERO SÁNCHEZ

El evento busca recaudar fondos para mangas linfáticas en apoyo a mujeres con cáncer de mama

Un espacio para respirar, reconectar y, al mismo tiempo, ayudar. Así se plantea “Latiendo Juntos”. Se trata de un festival holístico con causa que organiza la asociación Abrázate con Amor el próximo 24 de mayo en Saltillo. El objetivo es reunir recursos para la compra de mangas linfáticas destinadas a mujeres con cáncer de mama.

El encuentro se realizará de 7:00 a 16:00 horas en el salón G&G Social Events. Ahí se concentrarán actividades enfocadas en el bienestar físico, emocional y espiritual. Habrá meditación —incluida una sesión guiada por monjes—, yoga, barras de access, masajes, spinning y diversas experiencias holísticas.

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Más allá de la experiencia, el objetivo es concreto. Cada acceso, con costo de 450 pesos, será destinado a la adquisición de mangas linfáticas. Se trata de insumos médicos esenciales para mujeres que han perdido ganglios durante su tratamiento. Estas prendas ayudan a evitar inflamación, dolor y limitaciones en la movilidad.

De acuerdo con datos compartidos previamente por la asociación, estas mangas deben fabricarse a la medida de cada paciente. Su costo aproximado va de los mil 200 a casi 3 mil pesos. Además, requieren renovación periódica. Este gasto, en muchos casos, se vuelve difícil de cubrir de forma constante.

Abrázate con Amor ha acompañado a más de 600 mujeres a lo largo de su trayectoria. Actualmente mantiene una red activa de más de 200 pacientes y sobrevivientes. En ese contexto, la necesidad de este tipo de insumos es permanente y creciente.

En eventos anteriores, la organización ha logrado adquirir cerca de 20 mangas mediante actividades de recaudación. La cifra, aunque significativa, resulta insuficiente frente a la demanda. Por ello, iniciativas como este festival buscan ampliar el alcance del apoyo.

$!El festival “Latiendo Juntos” se realizará el 24 de mayo con actividades holísticas y un acceso destinado a la compra de mangas linfáticas.
El festival “Latiendo Juntos” se realizará el 24 de mayo con actividades holísticas y un acceso destinado a la compra de mangas linfáticas. CORTESÍA

Más allá de la recaudación, el evento también apuesta por generar comunidad. En años recientes, la asociación ha impulsado encuentros dirigidos tanto a sus beneficiarias como al público en general. La intención es visibilizar el proceso que enfrentan las pacientes y sumar redes de apoyo.

El acceso ya se encuentra disponible en línea. Las organizadoras reiteran la invitación a participar, ya sea asistiendo o difundiendo la actividad. El objetivo es claro: que ninguna mujer enfrente sola su proceso.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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