Le cierran el paso a conductora y choca contra poste en Saltillo

Un presunto cierre de paso provocó que una conductora perdiera el control de su vehículo y se estrellara contra la protección de un poste, en un accidente registrado en la colonia Jardines de la Florida, en Saltillo. La conductora fue identificada como Martha Paola ¨N¨, de 32 años, quien circulaba a bordo de un Ford Figo por la lateral del bulevar Eulalio Gutiérrez, a la altura de Plaza Cristal.

De acuerdo con los primeros datos, otro vehículo presuntamente se atravesó en su trayectoria, por lo que Martha Paola realizó una maniobra para evitar el impacto, pero terminó proyectándose contra la estructura que protege un poste. El percance ocurrió en el cruce del bulevar Eulalio Gutiérrez y la calle Vencejo, donde automovilistas reportaron lo sucedido y solicitaron la presencia de las autoridades para atender el accidente.