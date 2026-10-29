Le cierran el paso a conductora y choca contra poste en Saltillo

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    Le cierran el paso a conductora y choca contra poste en Saltillo
    El accidente ocurrió en la lateral del bulevar Eulalio Gutiérrez, a la altura de Plaza Cristal, donde la conductora habría intentado esquivar otro vehículo. ULISES MARTÍNEZ

Una conductora de 32 años perdió el control de su Ford Figo tras una presunta cerrada en la lateral del bulevar Eulalio Gutiérrez; el accidente dejó solo daños materiales

Un presunto cierre de paso provocó que una conductora perdiera el control de su vehículo y se estrellara contra la protección de un poste, en un accidente registrado en la colonia Jardines de la Florida, en Saltillo.

La conductora fue identificada como Martha Paola ¨N¨, de 32 años, quien circulaba a bordo de un Ford Figo por la lateral del bulevar Eulalio Gutiérrez, a la altura de Plaza Cristal.

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$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y revisar las circunstancias en las que ocurrió.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y revisar las circunstancias en las que ocurrió. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros datos, otro vehículo presuntamente se atravesó en su trayectoria, por lo que Martha Paola realizó una maniobra para evitar el impacto, pero terminó proyectándose contra la estructura que protege un poste.

El percance ocurrió en el cruce del bulevar Eulalio Gutiérrez y la calle Vencejo, donde automovilistas reportaron lo sucedido y solicitaron la presencia de las autoridades para atender el accidente.

$!Pese a los daños materiales en el automóvil y la estructura metálica, no se reportaron personas lesionadas tras el percance vial.
Pese a los daños materiales en el automóvil y la estructura metálica, no se reportaron personas lesionadas tras el percance vial. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y revisar las condiciones en las que ocurrió el choque. Sin embargo, no se registró contacto entre ambas unidades. Aunque el otro conductor se detuvo, su vehículo no tuvo contacto con el de la afectada.

Pese a los daños materiales ocasionados al Ford Figo y a la protección del poste, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

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