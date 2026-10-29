Saltillo: hieren de bala a menor en medio de una riña durante festejo de San Judas

El lesionado fue identificado como David Alexander, quien vive en la colonia Vicente Guerrero y acudió a las celebraciones en compañía de una amiga de nombre Jatziri. Cerca de las 02:00 horas, se registró una riña en el lugar.

Un joven de 17 años ingresó al Hospital General de Saltillo con una lesión por arma de fuego en el antebrazo derecho, luego de que se registraran detonaciones durante las celebraciones en honor a San Judas, en la colonia Bellavista, durante la madrugada de este jueves 29 de octubre.

Al ser entrevistado por las autoridades en el hospital, el joven informó que dos personas comenzaron a pelear y que, momentos después, empezó a escuchar detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con su declaración, un hombre, del cual no pudo proporcionar características, apareció y realizó varios disparos, lo que provocó que las personas que se encontraban en el sitio entraran en pánico y comenzaran a correr para ponerse a salvo.

En medio de la movilización, David Alexander sintió un impacto en el brazo derecho, a la altura del antebrazo. Posteriormente, se trasladó por sus propios medios al Hospital General para recibir atención médica.

El reporte médico indicó que el joven presentaba una fractura completa en el antebrazo derecho, por lo que permaneció en el nosocomio bajo observación. Las autoridades correspondientes investigan los hechos para identificar al presunto responsable.