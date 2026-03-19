Le cierran el paso, choca y se estrella contra poste en Saltillo

Un automóvil Mazda terminó estrellado contra un poste luego de un accidente registrado en la colonia Guayulera, en Saltillo; el vehículo era conducido por Eduardo ¨N¨, de 35 años.

Conforme a la información recabada, el Mazda circulaba por la calle Francisco Naranjo con vía libre en dirección hacia Carlos Pacheco, cuando su trayecto fue interrumpido por otro vehículo en el cruce.