Le cierran el paso, choca y se estrella contra poste en Saltillo
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El accidente dejó únicamente daños materiales en las unidades involucradas; no se reportaron personas lesionadas
Un automóvil Mazda terminó estrellado contra un poste luego de un accidente registrado en la colonia Guayulera, en Saltillo; el vehículo era conducido por Eduardo ¨N¨, de 35 años.
Conforme a la información recabada, el Mazda circulaba por la calle Francisco Naranjo con vía libre en dirección hacia Carlos Pacheco, cuando su trayecto fue interrumpido por otro vehículo en el cruce.
Se trató de un automóvil Mercedes Benz con placas del estado de Guanajuato, conducido por José ¨N¨, de 32 años, quien transitaba por José María Ruíz Mora con rumbo a General Anaya.
Tras el impacto entre ambas unidades, el conductor del Mazda perdió el control y se proyectó contra un poste, lo que dejó daños visibles en el vehículo.
Elementos de las autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas; al lugar arribaron las aseguradoras.