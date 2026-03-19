Le cierran el paso, choca y se estrella contra poste en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Le cierran el paso, choca y se estrella contra poste en Saltillo
    Tras el impacto, el conductor perdió el control y se proyectó contra un poste. ULISES MARTÍNEZ

El accidente dejó únicamente daños materiales en las unidades involucradas; no se reportaron personas lesionadas

Un automóvil Mazda terminó estrellado contra un poste luego de un accidente registrado en la colonia Guayulera, en Saltillo; el vehículo era conducido por Eduardo ¨N¨, de 35 años.

Conforme a la información recabada, el Mazda circulaba por la calle Francisco Naranjo con vía libre en dirección hacia Carlos Pacheco, cuando su trayecto fue interrumpido por otro vehículo en el cruce.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fuego-consume-dos-camionetas-al-poniente-de-saltillo-senalan-a-hombre-intoxicado-NM19627183
$!El accidente se registró cuando otro vehículo le cerró el paso en un cruce.
El accidente se registró cuando otro vehículo le cerró el paso en un cruce. ULISES MARTÍNEZ

Se trató de un automóvil Mercedes Benz con placas del estado de Guanajuato, conducido por José ¨N¨, de 32 años, quien transitaba por José María Ruíz Mora con rumbo a General Anaya.

$!Un automóvil Mazda terminó impactado contra un poste tras un choque en la colonia Guayulera.
Un automóvil Mazda terminó impactado contra un poste tras un choque en la colonia Guayulera. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto entre ambas unidades, el conductor del Mazda perdió el control y se proyectó contra un poste, lo que dejó daños visibles en el vehículo.

Elementos de las autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas; al lugar arribaron las aseguradoras.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Boteo

Boteo
El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, interviene en la Cumbre de Impacto de la IA en Nueva Delhi, India.

Si la IA es una burbuja, no provocará una crisis financiera
true

Sabotajes a Sheinbaum e impunidad para políticos mexicanos
true

POLITICÓN: Entre polémicas y reflectores, la apuesta de supervivencia de Antonio Attolini
El acusado fue ingresado al penal varonil, donde permanecerá en espera de su audiencia inicial.

Detienen a presunto agresor por intento de feminicidio en Saltillo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha invitado a Felipe VI a asistir al Mundial de fútbol que se disputará en el país.

Sheinbaum invita a Felipe VI a visitar México durante el Mundial 2026
Javier Díaz recibió en Saltillo a Terrance Williams, exjugador de los Cowboys de Dallas y nuevo refuerzo de Dinos para la temporada 2026 de la LFA.

Saltillo recibe a Terrance Williams: Javier Díaz da la bienvenida a la estrella de Dinos
Un cartel con la imagen de presos cubanos, en el Parque Lummus, en Miami.

‘Los Castro tienen que irse’: muchos cubanos de Miami temen que Trump se quede corto