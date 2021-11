Le dan 26 años de cárcel por intento de feminicidio en Saltillo, ya había matado a su ex esposa 12 años antes

Luis Carlos ‘N’, de 49 años, recibió una sentencia de 26 años y 8 meses de prisión al ser encontrado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de quien fuera su novia Blanca Alicia, además del pago de multa en reparación del daño.



El juicio oral se llevó a cabo este jueves, en donde bajo la causa penal 646/2021, la juez María Antonieta Leal Cota, dictó la sentencia en contra de Luis Carlos, quien cometió el delito el pasado 3 de abril del año 2020 en un domicilio ubicado en Portal de las Lomas, en donde con cuchillo en mano le causó una lesión en el cuello a la víctima Blanca Alicia.



Luis Carlos, ingresó al domicilio y entró sin autorización alguna reclamando a la mujer los motivos del por que quería terminar su relación, la sometió contra el piso y la amenazó con matarla si lo dejaba, pero por fortuna la mujer logró pedir ayuda.



Desde su aprehensión el hombre estuvo recluido en el centro penitenciario varonil de Saltillo, llevando su proceso penal teniendo el término este jueves, donde además debe pagar 171 mil 760 pesos por reparación del daño y una multa de 43 mil 440 pesos, además de una disculpa pública a la víctima y garantizar el no repetir los hechos.



Ya tenía antecedentes, había matado a su ex esposa. Se dio a conocer que Luis Carlos, 12 años atrás asesinado a su ex esposa a golpes en el municipio de San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León.



El agresor se entregó a las autoridades y confesó el crimen, siendo liberado tras cumplir su sentencia, pero ahora no tendrá tanta suerte en Coahuila y con el nuevo sistema de justicia penal.