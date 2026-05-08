Le dejan camioneta a reparar y termina destrozada tras fuga y persecución en Saltillo

Un joven mecánico se apoderó de la camioneta de un cliente que había dejado en reparación y desató una persecución que culminó en un aparatoso accidente automovilístico, en Saltillo. Todo comenzó cerca de las 21:30 horas, cuando José Genovevo ¨N¨ circulaba hacia el oriente sobre el bulevar Otilio González a bordo de su camioneta Ford Explorer. Al llegar a la altura de la colonia Nueva Imagen, otra camioneta de la marca Toyota lo impactó por alcance.

Para evitar pagar los daños ocasionados, que consistían en un foco trasero derecho valuado en aproximadamente mil pesos, el conductor responsable decidió escapar. El sujeto ingresó a exceso de velocidad al interior de la colonia Nueva Imagen, donde comenzó la persecución por parte del afectado. Sin embargo, la huida terminó poco después, ya que al llegar al cruce de la calle San José y prolongación Otilio González, en la colonia San José de los Damnificados, el conductor ignoró una señal de alto y se impactó contra un camión de transporte de personal de la línea LIPU Traxión, que circulaba con preferencia.

Tras el segundo accidente, el conductor descendió de la camioneta Toyota e intentó escapar corriendo para evitar responder por los daños causados tanto a la unidad ajena como al camión. No obstante, metros más adelante fue alcanzado sobre el camellón central del bulevar y embestido por la camioneta Ford Explorer afectada en el primer percance. Fue en ese momento cuando lograron someter al probable responsable, identificado como Daniel ¨N¨, quien se negó a recibir atención médica pese a presentar una herida en el antebrazo derecho.

Posteriormente fue abordado a una patrulla de Tránsito Municipal, mientras las autoridades tomaban conocimiento de los hechos. El hombre ahora deberá responder por los delitos de daños a propiedad ajena y robo con quebrantamiento de la confianza. Al lugar también acudió el propietario de la camioneta Toyota, quien aseguró haber dejado la unidad en reparación desde el pasado lunes 4 de mayo. El afectado señaló que interpondrá la denuncia correspondiente para exigir la reparación de los daños ocasionados.

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