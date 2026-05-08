Le dejan camioneta a reparar y termina destrozada tras fuga y persecución en Saltillo

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    Le dejan camioneta a reparar y termina destrozada tras fuga y persecución en Saltillo
    La persecución terminó en la colonia San José de los Damnificados, donde el conductor de una camioneta Toyota se impactó contra un camión de transporte de personal tras ignorar una señal de alto. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El presunto responsable fue detenido por Tránsito Municipal y el dueño de la camioneta anunció que interpondrá una denuncia tras asegurar que la unidad estaba en reparación en un taller mecánico

Un joven mecánico se apoderó de la camioneta de un cliente que había dejado en reparación y desató una persecución que culminó en un aparatoso accidente automovilístico, en Saltillo.

Todo comenzó cerca de las 21:30 horas, cuando José Genovevo ¨N¨ circulaba hacia el oriente sobre el bulevar Otilio González a bordo de su camioneta Ford Explorer. Al llegar a la altura de la colonia Nueva Imagen, otra camioneta de la marca Toyota lo impactó por alcance.

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$!Después del choque contra el camión de personal, el presunto responsable intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado metros adelante por el afectado del primer accidente.
Después del choque contra el camión de personal, el presunto responsable intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado metros adelante por el afectado del primer accidente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Para evitar pagar los daños ocasionados, que consistían en un foco trasero derecho valuado en aproximadamente mil pesos, el conductor responsable decidió escapar.

El sujeto ingresó a exceso de velocidad al interior de la colonia Nueva Imagen, donde comenzó la persecución por parte del afectado.

Sin embargo, la huida terminó poco después, ya que al llegar al cruce de la calle San José y prolongación Otilio González, en la colonia San José de los Damnificados, el conductor ignoró una señal de alto y se impactó contra un camión de transporte de personal de la línea LIPU Traxión, que circulaba con preferencia.

$!El propietario de la camioneta Toyota acudió al lugar del accidente y aseguró que había dejado la unidad en reparación desde el pasado 4 de mayo en un taller mecánico.
El propietario de la camioneta Toyota acudió al lugar del accidente y aseguró que había dejado la unidad en reparación desde el pasado 4 de mayo en un taller mecánico. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras el segundo accidente, el conductor descendió de la camioneta Toyota e intentó escapar corriendo para evitar responder por los daños causados tanto a la unidad ajena como al camión.

No obstante, metros más adelante fue alcanzado sobre el camellón central del bulevar y embestido por la camioneta Ford Explorer afectada en el primer percance.

Fue en ese momento cuando lograron someter al probable responsable, identificado como Daniel ¨N¨, quien se negó a recibir atención médica pese a presentar una herida en el antebrazo derecho.

$!Elementos de Tránsito Municipal aseguraron al presunto responsable, identificado como Daniel ¨N¨, quien terminó con una lesión en el antebrazo derecho y se negó a recibir atención médica.
Elementos de Tránsito Municipal aseguraron al presunto responsable, identificado como Daniel ¨N¨, quien terminó con una lesión en el antebrazo derecho y se negó a recibir atención médica. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Posteriormente fue abordado a una patrulla de Tránsito Municipal, mientras las autoridades tomaban conocimiento de los hechos.

El hombre ahora deberá responder por los delitos de daños a propiedad ajena y robo con quebrantamiento de la confianza.

Al lugar también acudió el propietario de la camioneta Toyota, quien aseguró haber dejado la unidad en reparación desde el pasado lunes 4 de mayo. El afectado señaló que interpondrá la denuncia correspondiente para exigir la reparación de los daños ocasionados.

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