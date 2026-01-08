Le explota llanta de tráiler en la cara y es llevado al hospital, en Saltillo

Rafael Bartolo N. resultó con heridas en el rostro luego de que explotara un neumático de su tráiler cuando circulaba por la carretera Saltillo–Monclova.

El afectado, de 51 años de edad, fue trasladado en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe al Hospital Muguerza. De acuerdo con información proporcionada por la Policía Preventiva, el conductor transitaba por la carretera antigua a Monclova, a la altura del kilómetro 11, cuando percibió que las balatas se habían sobrecalentado, por lo que detuvo la unidad frente a la gasolinera Los Cedros, ubicada en el entronque a Los Pinos.

Hernández conducía un tractocamión y señaló que había salido de Manzanillo, Colima, donde transportó contenedores con destino a una empresa en Saltillo. Tras realizar la descarga, regresaba vacío hacia su ciudad de origen.

Al descender del vehículo para revisar el tráiler, observó que las balatas presentaban una temperatura elevada e intentó enfriarlas con un extintor. Durante la maniobra, se registró la explosión del neumático, lo que le provocó las lesiones.