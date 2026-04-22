Le provocan lesiones graves en la nariz tras intervención estética, en Saltillo

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Saltillo
/ 22 abril 2026
    Le provocan lesiones graves en la nariz tras intervención estética, en Saltillo
    Alexandra N. Sufrió necrosis de nariz. Juan Francisco Valdés
    Le provocan lesiones graves en la nariz tras intervención estética, en Saltillo
    Le provocan lesiones graves en la nariz tras intervención estética, en Saltillo
    Le provocan lesiones graves en la nariz tras intervención estética, en Saltillo
    Víctor y Elena son los supuestos médicos de la clínica. Archivo

Contactó a la clínica que se anuncia en redes sociales con precios accesibles que por poco le causan la muerte

Una clínica de tratamientos estéticos y faciales, ubicada en la colonia Alpes, fue denunciada por la vía penal tras causar lesiones graves a una paciente.

Alexandra N. se sometió a una rinomodelación en el negocio Blossom Clínica Spa, ubicado en el cruce de Agustín Melgar y Abasolo. El 26 de marzo, le aplicaron ácido hialurónico, y lo que parecía una intervención sencilla terminó convirtiéndose en su pesadilla.

Tras la anestesia, los “médicos”, identificados como los hermanos Elena N. y Víctor N., le aseguraron que se trataba de un tratamiento estético seguro, por el cual pagó cerca de 10 mil pesos. A los pocos días, su nariz se inflamó; presentó un color verde oscuro, además de dolor y ampollas que le provocaron taponamiento en las venas, así como problemas respiratorios.

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A raíz de estas lesiones, la paciente se contactó de inmediato, vía WhatsApp, con los encargados del consultorio. Ellos le respondieron por mensajes de texto y, para que su nariz volviera a la normalidad, le recetaron ibuprofeno y Redoxon. Ningún medicamento le hizo efecto; su tabique nasal ya presentaba desprendimiento de piel, así como una herida con sangrado, por lo que acudió a una clínica privada.

Ahí le informaron que era urgente atenderse, ya que presentaba necrosis y existía el riesgo de que el daño avanzara. Aceptó ser internada, donde lograron controlar la lesión; sin embargo, el tiempo que permaneció en tratamiento generó gastos por más de 50 mil pesos.

Tras ser dada de alta, el 1 de abril acudió a interponer una denuncia formal por el delito de lesiones graves, bajo el número de expediente 3837/2026. Al ser valorada por un médico legista de la Fiscalía General del Estado (FGE), las heridas fueron clasificadas como graves, ya que ponen en riesgo la vida o dejan cicatriz permanente en el rostro.

Asimismo, le informaron que deberá someterse a una cirugía plástica para realizarle un injerto de tejido. A raíz de la denuncia y tras proporcionar la ubicación de la clínica, se descubrió que los responsables se cambiaron de dirección. Actualmente, se encuentran en la calle Inglaterra y la prolongación del fraccionamiento Kiosco, donde continúan programando citas a través de redes sociales.

Después de acudir a reclamar a los médicos, estos no han querido responder; ahora, lo que teme la denunciante es que evadan la acción de la justicia.

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