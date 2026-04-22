Le provocan lesiones graves en la nariz tras intervención estética, en Saltillo

Una clínica de tratamientos estéticos y faciales, ubicada en la colonia Alpes, fue denunciada por la vía penal tras causar lesiones graves a una paciente.

Alexandra N. se sometió a una rinomodelación en el negocio Blossom Clínica Spa, ubicado en el cruce de Agustín Melgar y Abasolo. El 26 de marzo, le aplicaron ácido hialurónico, y lo que parecía una intervención sencilla terminó convirtiéndose en su pesadilla.

Tras la anestesia, los “médicos”, identificados como los hermanos Elena N. y Víctor N., le aseguraron que se trataba de un tratamiento estético seguro, por el cual pagó cerca de 10 mil pesos. A los pocos días, su nariz se inflamó; presentó un color verde oscuro, además de dolor y ampollas que le provocaron taponamiento en las venas, así como problemas respiratorios.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan a su hermano sin vida tras días de estar desaparecido, en Saltillo

A raíz de estas lesiones, la paciente se contactó de inmediato, vía WhatsApp, con los encargados del consultorio. Ellos le respondieron por mensajes de texto y, para que su nariz volviera a la normalidad, le recetaron ibuprofeno y Redoxon. Ningún medicamento le hizo efecto; su tabique nasal ya presentaba desprendimiento de piel, así como una herida con sangrado, por lo que acudió a una clínica privada.

Ahí le informaron que era urgente atenderse, ya que presentaba necrosis y existía el riesgo de que el daño avanzara. Aceptó ser internada, donde lograron controlar la lesión; sin embargo, el tiempo que permaneció en tratamiento generó gastos por más de 50 mil pesos.

Tras ser dada de alta, el 1 de abril acudió a interponer una denuncia formal por el delito de lesiones graves, bajo el número de expediente 3837/2026. Al ser valorada por un médico legista de la Fiscalía General del Estado (FGE), las heridas fueron clasificadas como graves, ya que ponen en riesgo la vida o dejan cicatriz permanente en el rostro.

Asimismo, le informaron que deberá someterse a una cirugía plástica para realizarle un injerto de tejido. A raíz de la denuncia y tras proporcionar la ubicación de la clínica, se descubrió que los responsables se cambiaron de dirección. Actualmente, se encuentran en la calle Inglaterra y la prolongación del fraccionamiento Kiosco, donde continúan programando citas a través de redes sociales.

Después de acudir a reclamar a los médicos, estos no han querido responder; ahora, lo que teme la denunciante es que evadan la acción de la justicia.