Le quita el derecho de paso a transporte de personal y choca en Zona Centro de Saltillo

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas. Fidencio, señalado como presunto responsable, circulaba sobre la calle Mariano Matamoros de norte a sur.

El conductor de un vehículo Toyota provocó un aparatoso accidente vial al intentar girar desde el carril derecho y presuntamente quitarle el derecho de paso a un transporte de personal, en calles de la Zona Centro de Saltillo .

Al llegar al cruce con Melchor Múzquiz, el hombre, quien conducía un automóvil perteneciente a una empresa de seguridad privada, intentó girar hacia el oriente desde el carril derecho. La maniobra provocó que presuntamente invadiera la trayectoria de una vagoneta que transportaba personal de una empresa.

Tras el impacto, el automóvil fue proyectado varios metros y ambas unidades quedaron atravesadas sobre la vialidad, obstruyendo parcialmente la circulación.

Testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Minutos después acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente.

Afortunadamente, ambos conductores resultaron ilesos, al igual que los cinco trabajadores que viajaban a bordo del transporte de personal, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Aunque algunos testigos señalaron al conductor del Toyota como presunto responsable, éste no aceptó su responsabilidad. Por ello, el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará el deslinde de responsabilidades.