Liberan a guatemalteca, madre de niñas arrolladas por el tren en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Liberan a guatemalteca, madre de niñas arrolladas por el tren en Saltillo
    La Fiscalía estatal determinó no judicializar el caso del accidente ferroviario ocurrido el pasado 13 de mayo en el norte de Saltillo. ARCHIVO/VANGUARDIA

La Fiscalía de Coahuila informó que la mujer involucrada en el accidente ferroviario donde murió una menor fue puesta en libertad para garantizar el cuidado de sus otras dos hijas

La Fiscalía General del Estado informó que Joseline “N”, mujer de origen guatemalteco involucrada en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 13 de mayo al norte de Saltillo, fue puesta en libertad la noche del pasado viernes, priorizando el interés superior de sus hijas de 11 y 1 año.

El caso ocurrió cuando la mujer acudió a una escuela primaria ubicada entre las calles Vito Alessio Robles y prolongación Martínez Enríquez para recoger a su hija de 11 años.

De acuerdo con las investigaciones, Joseline “N” intentó cruzar las vías del tren sin percatarse de la cercanía de la locomotora. Durante la maniobra, la carreola donde trasladaba a la menor de 3 años quedó atorada y la niña salió proyectada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tren-causa-muerte-de-nina-de-tres-anos-en-saltillo-FD20676175

Tras el accidente, un automovilista trasladó a la menor a la Clínica 2 del IMSS, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Aunque inicialmente se habló de la posibilidad de judicializar el caso por una presunta omisión de cuidados, la Fiscalía señaló que era complicado proceder de esa manera debido a la situación familiar y a la necesidad de garantizar el cuidado de las otras dos menores, por lo que se determinó no judicializar el caso y dejar a la mujer en libertad para hacerse cargo de sus hijas.

Las autoridades indicaron que la familia continuará recibiendo atención integral a través de instancias de atención a víctimas y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
A20

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Pronnif

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La batuta

La batuta
true

POLITICÓN: Por salir las pruebas en contra de Rocha tras la entrega de dos colaboradores
NosotrAs: Las niñas que dejaron de pedir permiso

NosotrAs: Las niñas que dejaron de pedir permiso
El huachicol sigue reportándose en Coahuila, sobre todo en municipios de la Región Sureste de la entidad.

Coahuila: Localiza Pemex 17 tomas clandestinas en primer bimestre de 2026
Familiares de Luisa Fernanda acudieron a la Fiscalía General del Estado para exigir que se investigue la muerte de la joven.

Saltillo: Madre de Luisa rechaza versión de suicidio y culpa a pareja de feminicidio
Miembros de la organización describen una “arquitectura invisible” donde los nombres de sus rivales eran entregados a la policía para su captura, mientras que el cártel recibía avisos anticipados sobre operativos militares y movimientos de las fuerzas federales.

Cómo un cártel del narcotráfico convirtió al estado de Sinaloa en su herramienta
El reciclaje se ha posicionado como uno de los grandes retos del siglo XXI para acabar con el exceso de residuos y contaminación.

Impulsa el reciclaje pequeñas acciones que generan grandes cambios
Saraperos de Saltillo volvió a quedarse corto en Tijuana y cayó 5-4 ante Toros en el primero de la serie fronteriza.

Se hunde la Nave Verde: Saraperos de Saltillo pierden ante Toros en Tijuana