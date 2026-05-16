Liberan a guatemalteca, madre de niñas arrolladas por el tren en Saltillo

La Fiscalía General del Estado informó que Joseline “N”, mujer de origen guatemalteco involucrada en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 13 de mayo al norte de Saltillo, fue puesta en libertad la noche del pasado viernes, priorizando el interés superior de sus hijas de 11 y 1 año.

El caso ocurrió cuando la mujer acudió a una escuela primaria ubicada entre las calles Vito Alessio Robles y prolongación Martínez Enríquez para recoger a su hija de 11 años.

De acuerdo con las investigaciones, Joseline “N” intentó cruzar las vías del tren sin percatarse de la cercanía de la locomotora. Durante la maniobra, la carreola donde trasladaba a la menor de 3 años quedó atorada y la niña salió proyectada.