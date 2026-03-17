Liberan a joven detenido por agresión en Múzquiz; investigación sigue abierta

De acuerdo con la autoridad, la decisión se tomó luego de que, en las primeras diligencias, no se encontraron coincidencias entre la denuncia presentada y los datos recabados, por lo que no se llevó a cabo una audiencia inicial.

La Fiscalía General del Estado confirmó la liberación del joven que había sido detenido por el caso de Bárbara ‘N’, quien denunció presuntas agresiones físicas y sexuales tras una actividad realizada el fin de semana en Múzquiz.

La dependencia precisó que la liberación no implica el cierre del caso ni una exoneración, ya que la carpeta de investigación continúa abierta.

El caso tomó relevancia luego de que el padre de la joven, José ‘N’, denunciara públicamente que su hija habría sido retenida en un domicilio, donde presuntamente fue agredida y permaneció incomunicada.

Según su versión, la joven logró enviar fotografías desde un teléfono celular para pedir ayuda; además, el padre señaló haber recibido amenazas, por lo que solicitó la intervención de las autoridades.

Tras la difusión del caso, la Fiscalía informó en un primer momento sobre la detención del señalado mientras se realizaban las investigaciones; sin embargo, con base en los avances iniciales, se determinó dejarlo en libertad.

La autoridad reiteró que las indagatorias siguen en curso para esclarecer los hechos.