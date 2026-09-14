Limpia Saltillo arroyo Nueva Imagen y puente peatonal de San José
Las acciones buscan fortalecer la atención a la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de los espacios públicos
Como parte del programa “Aquí Andamos”, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, mantiene trabajos de limpieza integral y deshierbe en distintos sectores de la ciudad para mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y los espacios de uso común.
Personal municipal realizó labores de limpieza y deshierbe en el arroyo Nueva Imagen, en el tramo ubicado de manera paralela a la calle Luis González Obregón, entre el bulevar Carlos Abedrop Dávila y la calle Fabián de Aquino.
En este punto, las cuadrillas retiraron maleza y desechos acumulados con el objetivo de mantener el cauce libre de basura y reducir la presencia de fauna nociva.
De manera simultánea, y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales atendieron las diferentes áreas del puente peatonal ubicado a un costado de la calle Otilio González, a la altura de la colonia San José.
En este espacio se realizaron trabajos de deshierbe y limpieza general para mejorar las condiciones del paso peatonal utilizado diariamente por las y los vecinos del sector.
El Gobierno Municipal señaló que, mediante “Aquí Andamos”, se mantiene una atención constante en arroyos, vialidades y espacios públicos de Saltillo, con acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad, limpieza y movilidad para las familias.
Las labores forman parte de las acciones de mantenimiento urbano que se realizan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad.