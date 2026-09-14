Limpia Saltillo arroyo Nueva Imagen y puente peatonal de San José

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    Limpia Saltillo arroyo Nueva Imagen y puente peatonal de San José
    El tramo atendido del arroyo Nueva Imagen se ubica entre el bulevar Carlos Abedrop Dávila y la calle Fabián de Aquino.

Las acciones buscan fortalecer la atención a la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de los espacios públicos

Como parte del programa “Aquí Andamos”, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, mantiene trabajos de limpieza integral y deshierbe en distintos sectores de la ciudad para mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y los espacios de uso común.

Personal municipal realizó labores de limpieza y deshierbe en el arroyo Nueva Imagen, en el tramo ubicado de manera paralela a la calle Luis González Obregón, entre el bulevar Carlos Abedrop Dávila y la calle Fabián de Aquino.

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En este punto, las cuadrillas retiraron maleza y desechos acumulados con el objetivo de mantener el cauce libre de basura y reducir la presencia de fauna nociva.

De manera simultánea, y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales atendieron las diferentes áreas del puente peatonal ubicado a un costado de la calle Otilio González, a la altura de la colonia San José.

$!Las cuadrillas retiraron maleza y desechos acumulados para mantener el cauce libre de basura.
Las cuadrillas retiraron maleza y desechos acumulados para mantener el cauce libre de basura. CORTESÍA

En este espacio se realizaron trabajos de deshierbe y limpieza general para mejorar las condiciones del paso peatonal utilizado diariamente por las y los vecinos del sector.

El Gobierno Municipal señaló que, mediante “Aquí Andamos”, se mantiene una atención constante en arroyos, vialidades y espacios públicos de Saltillo, con acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad, limpieza y movilidad para las familias.

Las labores forman parte de las acciones de mantenimiento urbano que se realizan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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