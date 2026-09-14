Limpia Saltillo arroyo Nueva Imagen y puente peatonal de San José

Como parte del programa “Aquí Andamos”, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, mantiene trabajos de limpieza integral y deshierbe en distintos sectores de la ciudad para mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y los espacios de uso común. Personal municipal realizó labores de limpieza y deshierbe en el arroyo Nueva Imagen, en el tramo ubicado de manera paralela a la calle Luis González Obregón, entre el bulevar Carlos Abedrop Dávila y la calle Fabián de Aquino.

En este punto, las cuadrillas retiraron maleza y desechos acumulados con el objetivo de mantener el cauce libre de basura y reducir la presencia de fauna nociva. De manera simultánea, y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales atendieron las diferentes áreas del puente peatonal ubicado a un costado de la calle Otilio González, a la altura de la colonia San José.

En este espacio se realizaron trabajos de deshierbe y limpieza general para mejorar las condiciones del paso peatonal utilizado diariamente por las y los vecinos del sector. El Gobierno Municipal señaló que, mediante “Aquí Andamos”, se mantiene una atención constante en arroyos, vialidades y espacios públicos de Saltillo, con acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad, limpieza y movilidad para las familias. Las labores forman parte de las acciones de mantenimiento urbano que se realizan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad.

Temas

Arroyos Calles

Localizaciones

Coahuila Saltillo

