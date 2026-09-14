Saltillo se alista para el Grito: montan escenario y preparan operativo de seguridad

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    Saltillo se alista para el Grito: montan escenario y preparan operativo de seguridad
    La Plaza de Armas de Saltillo comenzó a ser acondicionada para la celebración del Grito de Independencia. OMAR SAUCEDO

La Plaza de Armas comenzó a transformarse para recibir a los saltillenses este martes en la fiesta mexicana, mientras autoridades preparan el operativo de seguridad y vialidad

Con el retiro de las estructuras utilizadas durante la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026 este fin de semana y el inicio del montaje para la noche mexicana, la Plaza de Armas de Saltillo comenzó este lunes su transformación para recibir a los miles de ciudadanos que se espera acudan este martes a celebrar el Grito de Independencia.

Los trabajos en el primer cuadro de la ciudad dieron paso al montaje de la infraestructura que será utilizada durante la noche mexicana, que tendrá actividades a partir de las 18:00 horas y culminará con la presentación de La Firma en la celebración.

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Mientras avanzan los preparativos, la Dirección de Policía y Tránsito de Saltillo confirmó los cierres viales que se implementarán específicamente para la celebración del Grito, con las restricciones que serán las mismas a las aplicadas en años anteriores.

Los cierres viales serán en las calles Allende, Juan Aldama, Miguel Hidalgo, Morelos, Bravo y Juárez, en distintos tramos alrededor de la Plaza de Armas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar rutas alternas desde horas antes del comienzo de la celebración.

En materia de seguridad, el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez, señaló que los 38 municipios del estado cuentan con esquemas operativos ajustados a las características de cada celebración y a la cantidad de personas que se espera acudan.

“Los 38 municipios ya tienen un esquema adaptado; depende de las características operativas y la cantidad de gente que concurre a presenciar esta celebración del Grito de Independencia y, sobre todo, el desfile del 16 de septiembre”, expuso el funcionario, quien explicó que las autoridades estatales sostuvieron reuniones con los municipios para coordinar las acciones de seguridad y Protección Civil durante las celebraciones.

“Todas las fuerzas federales, estatales y municipales, más de 10 mil elementos van a estar de manera permanente vigilando los 38 municipios”, acotó.

El operativo también contempla mantener la vigilancia en carreteras y zonas limítrofes con otros estados, particularmente en áreas que colindan con Zacatecas, Nuevo León y Durango.

“Nosotros nos preparamos para tener un saldo blanco y que la ciudadanía pueda salir a divertirse en familia con total seguridad y total tranquilidad”, dijo.

En Saltillo, las condiciones meteorológicas también apuntan a una jornada estable para la celebración. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 29, con cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvia.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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