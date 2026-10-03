Entregan más de 80 toneladas de semilla forrajera a productores rurales de Saltillo

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    Entregan más de 80 toneladas de semilla forrajera a productores rurales de Saltillo
    Javier Díaz González destacó la coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer las actividades productivas de las comunidades rurales de Saltillo. CORTESÍA

El apoyo busca fortalecer los cultivos y la producción de las comunidades rurales del municipio

Más de 80 toneladas de semilla forrajera fueron distribuidas entre productores de las 106 comunidades rurales de Saltillo, como parte de un programa de apoyo al sector agropecuario impulsado por el Gobierno Municipal en coordinación con la administración estatal.

El alcalde Javier Díaz González informó que la entrega forma parte de las acciones destinadas a respaldar a las familias que dependen de las actividades del campo y mejorar las condiciones para el desarrollo de la producción rural.

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$!Productores de las comunidades rurales de Saltillo recibieron más de 80 toneladas de semilla forrajera.
Productores de las comunidades rurales de Saltillo recibieron más de 80 toneladas de semilla forrajera. CORTESÍA

El programa se realizó con la participación de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Coahuila, con el objetivo de que los apoyos lleguen directamente a las comunidades y a quienes trabajan en las actividades agrícolas y pecuarias.

De acuerdo con el Municipio, la distribución de la semilla busca contribuir al establecimiento y fortalecimiento de cultivos forrajeros, un insumo utilizado principalmente para la alimentación del ganado y que representa un elemento relevante para las actividades productivas de las zonas rurales.

Durante la entrega, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, acudió en representación del Alcalde y destacó la necesidad de mantener el respaldo institucional a los productores de Saltillo.

Señaló que el trabajo coordinado entre los gobiernos municipal y estatal permite atender algunas de las necesidades que enfrentan las comunidades rurales y acercar los programas directamente a los productores.

La actividad también contó con la participación de Arnoldo Martínez Cano, subsecretario de Agricultura del Gobierno del Estado; Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural; Refugio Rodríguez Bernal, coordinador de Mejora Coahuila en la zona rural, y el regidor Juan Carlos Villarreal Garza.

$!Autoridades municipales y estatales encabezaron la entrega de apoyos al sector rural de Saltillo.
Autoridades municipales y estatales encabezaron la entrega de apoyos al sector rural de Saltillo. CORTESÍA

Además, estuvieron presentes autoridades ejidales y productores de las distintas comunidades beneficiadas con la distribución de la semilla.

El Gobierno Municipal señaló que la coordinación con el Estado continuará como parte de las acciones dirigidas al sector rural, con la finalidad de atender las necesidades de las comunidades y respaldar las actividades productivas que se desarrollan en esta zona de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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