Entregan más de 80 toneladas de semilla forrajera a productores rurales de Saltillo

El alcalde Javier Díaz González informó que la entrega forma parte de las acciones destinadas a respaldar a las familias que dependen de las actividades del campo y mejorar las condiciones para el desarrollo de la producción rural.

Más de 80 toneladas de semilla forrajera fueron distribuidas entre productores de las 106 comunidades rurales de Saltillo, como parte de un programa de apoyo al sector agropecuario impulsado por el Gobierno Municipal en coordinación con la administración estatal.

El programa se realizó con la participación de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Coahuila, con el objetivo de que los apoyos lleguen directamente a las comunidades y a quienes trabajan en las actividades agrícolas y pecuarias.

De acuerdo con el Municipio, la distribución de la semilla busca contribuir al establecimiento y fortalecimiento de cultivos forrajeros, un insumo utilizado principalmente para la alimentación del ganado y que representa un elemento relevante para las actividades productivas de las zonas rurales.

Durante la entrega, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, acudió en representación del Alcalde y destacó la necesidad de mantener el respaldo institucional a los productores de Saltillo.

Señaló que el trabajo coordinado entre los gobiernos municipal y estatal permite atender algunas de las necesidades que enfrentan las comunidades rurales y acercar los programas directamente a los productores.

La actividad también contó con la participación de Arnoldo Martínez Cano, subsecretario de Agricultura del Gobierno del Estado; Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural; Refugio Rodríguez Bernal, coordinador de Mejora Coahuila en la zona rural, y el regidor Juan Carlos Villarreal Garza.