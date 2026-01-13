Lista Ciudad Judicial en Saltillo; inauguración será el 27 de enero

La Ciudad Judicial del Poder Judicial de Coahuila se encuentra lista para comenzar a operar. Según anunció el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup, su inauguración está prevista para el próximo 27 de enero a las 12:00 horas y será encabezada por el gobernador del estado, Manolo Jiménez.

El acto de inauguración se llevará a cabo de manera conjunta con la presentación del informe del Tribunal Superior de Justicia correspondiente a los resultados del año 2025. A partir de ese momento, dijo, iniciará un proceso gradual de cambio y mudanza de las distintas áreas del Poder Judicial hacia el nuevo complejo.

En una primera etapa, la Ciudad Judicial será presentada sin personal en funciones, y posteriormente se dará a conocer el cronograma de ingreso. El traslado comenzará con las áreas técnicas y administrativas, seguido de la justicia laboral, y de manera progresiva se incorporarán las materias mercantil, civil y familiar.

El presidente del Tribunal explicó que en la Ciudad Judicial laborarán alrededor de 800 personas y se estima una afluencia diaria cercana a mil usuarios. El edificio cuenta con aproximadamente 14 mil metros cuadrados de oficinas y albergará áreas como el Centro de Evaluación Psicosocial, la Defensoría, Mediación, el Órgano de Administración, la Secretaría Técnica, el archivo general y espacios de atención ciudadana, además de las oficinas de jueces y juzgados.

Con la puesta en marcha de este complejo, la justicia civil, familiar, mercantil y laboral quedará concentrada en un solo punto, lo que beneficiará a la población de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, al facilitar el acceso a los servicios judiciales.

Miguel Mery Ayup señaló que diversas sedes actuales dejarán de operar para concentrarse en la Ciudad Judicial, mientras que en el Palacio de Justicia permanecerán los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina. El nuevo modelo busca mayor eficiencia operativa y una mejor atención a la ciudadanía.