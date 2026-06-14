Llama Obispo de Saltillo a jóvenes a alejarse de los vicios durante vacaciones y sumarse al apostolado

El líder eclesiástico destacó la importancia de este sacramento. Señaló que representa una oportunidad para que los nuevos confirmados se integren activamente a las diversas pastorales y movimientos de sus comunidades, asumiendo su fe de una manera más madura y participativa.

En el marco de la fiesta de San Antonio de Padua, el obispo de la Diócesis de Saltillo , monseñor Hilario González García, encabezó la confirmación de 71 jóvenes y adolescentes en el Templo Jubilar Franciscano. Durante la ceremonia, los exhortó a comprometerse con la Iglesia y aprovechar el próximo periodo vacacional para desarrollar sus capacidades lejos de las adicciones.

“Es la oportunidad en que los chavos y las chavas, al llenarse del Espíritu Santo, desarrollen más su vida cristiana. Es el sacramento de la plenitud del espíritu, el sacramento de la adultez. Para muchos de ellos también es la oportunidad de servir en la Iglesia, en un apostolado”, afirmó González García.

Asimismo, hizo una invitación para que los jóvenes encuentren espacios de servicio en favor de la sociedad. Consideró que el compromiso con la comunidad debe formar parte de la vivencia de la fe.

“Una invitación a todos los que he confirmado en esta temporada, que se comprometan en la Iglesia, que encuentren su lugar para hacer un apostolado en favor de los demás”, subrayó.

LLAMA A APROVECHAR EL VERANO

Pensando en el próximo periodo vacacional, monseñor Hilario promovió el programa tradicional “Vacaciones con Jesús”. Se trata de una alternativa parroquial de actividades y talleres para mantener a niñas, niños y adolescentes enfocados en su crecimiento personal y en el desarrollo de nuevas habilidades.

“El mensaje específicamente para la juventud en este periodo es que no se acerquen a los vicios, que no se pierdan en la fiesta. Hay que aprovechar el tiempo de descanso para desarrollar más cualidades, para desarrollar capacidades, para aprender un poquito más en otro ambiente”, exhortó.

Al ser cuestionado sobre el consumo de sustancias nocivas en las comunidades más alejadas de la región, el obispo reconoció que se trata de una problemática persistente. Por ello, llamó a padres de familia y jóvenes a mantenerse alertas y evitar caer en lo que calificó como un camino destructivo.

“Las drogas siempre han estado ahí. Tengan cuidado, es una falsa experiencia. A veces los jóvenes quieren experimentar; no es necesario experimentar todo, no todo es bueno, hay que ser cuidadosos. Ciertamente esa experiencia no va a tener nada bueno”, advirtió.

Finalmente, compartió una actualización sobre el estado de salud del padre Humberto, sacerdote de 97 años considerado el de mayor edad dentro de la diócesis. Señaló que permanece bajo observación médica y en un proceso de recuperación pausado debido a su avanzada edad.

“Está recuperándose, agradece las oraciones y pide que oremos por él. Tiene que descansar, por eso las visitas están restringidas. Está estable, pero necesita recuperación. Él es de madera antigua, es de roble”, concluyó González García.