Llaman en Saltillo a frenar maltrato animal y adoptar responsablemente

Bajo el lema “Su voz también cuenta”, Vanguardia con Causa realizó el domingo 20 de septiembre una conferencia sobre concientización y prevención del maltrato animal, en la que se llamó a los saltillenses a reconocer a perros y gatos como seres sintientes y asumir su cuidado como una responsabilidad de largo plazo.

La actividad se desarrolló frente a las instalaciones de VANGUARDIA, sobre el bulevar Venustiano Carranza, donde representantes de Dignidad Animal abordaron la importancia de combatir la crueldad, impulsar las esterilizaciones y promover la adopción responsable. Alejandro Gutiérrez, integrante de la organización, señaló que llevar una mascota a casa no debe responder a una decisión momentánea. “No es un juguete, no es un regalo para los hijos temporal. Es un compromiso de vida”, expresó.

ALBERGUES, CON ALTA DEMANDA Durante la conferencia, Dignidad Animal informó que entre los albergues de sus asociados mantienen cerca de 600 perros , mientras que en su centro de recuperación permanecen alrededor de 55 . Ante esta situación, la organización prepara un nuevo refugio y centro de adopción en un espacio cercano a 20 mil metros cuadrados , con áreas de esparcimiento y una capacidad proyectada para recibir entre 300 y 350 animales . El proyecto, señalaron, se desarrollará de manera gradual. Por su parte, César Palacio , de Vanguardia con Causa, explicó que la iniciativa busca involucrar a la sociedad en problemáticas que requieren participación colectiva y destacó la respuesta obtenida mediante donaciones de alimentos y medicamentos.

SEIS ORGANIZACIONES BENEFICIADAS Los apoyos reunidos serán destinados a Fundación Patitas al Rescate, Ayudando Naricitas sin Hogar, Fundación Louigy AC, Dignidad Animal, Misión MIAU y Cachorros_slw . La campaña recibe croquetas en bolsas selladas, medicamentos veterinarios y antipulgas, arena para gato y artículos de limpieza . Además, los domingos habrá adopciones de perros y gatos y recepción de donativos en la Ruta Recreativa , frente a VANGUARDIA, de 8:00 a 11:00 horas . La campaña permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre .

Palacio pidió a las familias considerar que adoptar significa incorporar a un animal que dependerá de sus cuidados durante años y no únicamente elegirlo porque resulte atractivo o porque un menor lo quiera.

Redes sociales: @dignidadanimalac @fundacionpatitasalrescate @fnsh_1204 @cachorros_slw @misionmiau FB: Fundación Louigy AC