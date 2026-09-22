Llaman en Saltillo a frenar maltrato animal y adoptar responsablemente

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    Llaman en Saltillo a frenar maltrato animal y adoptar responsablemente
    Vanguardia con Causa impulsa el respeto y cuidado responsable de perros y gatos. FOTOS: OMAR SAUCEDO

Vanguardia con Causa reunió a representantes de Dignidad Animal para concientizar sobre el respeto a perros y gatos; seis organizaciones serán beneficiadas con la campaña de donativos

Bajo el lema “Su voz también cuenta”, Vanguardia con Causa realizó el domingo 20 de septiembre una conferencia sobre concientización y prevención del maltrato animal, en la que se llamó a los saltillenses a reconocer a perros y gatos como seres sintientes y asumir su cuidado como una responsabilidad de largo plazo.

$!Alejandro Gutiérrez, integrante de la organización Dignidad Animal.
Alejandro Gutiérrez, integrante de la organización Dignidad Animal.

La actividad se desarrolló frente a las instalaciones de VANGUARDIA, sobre el bulevar Venustiano Carranza, donde representantes de Dignidad Animal abordaron la importancia de combatir la crueldad, impulsar las esterilizaciones y promover la adopción responsable. Alejandro Gutiérrez, integrante de la organización, señaló que llevar una mascota a casa no debe responder a una decisión momentánea.

No es un juguete, no es un regalo para los hijos temporal. Es un compromiso de vida”, expresó.

$!Adoptar implica responsabilidad, cuidados y compromiso durante toda la vida del animal.
Adoptar implica responsabilidad, cuidados y compromiso durante toda la vida del animal.

ALBERGUES, CON ALTA DEMANDA

Durante la conferencia, Dignidad Animal informó que entre los albergues de sus asociados mantienen cerca de 600 perros , mientras que en su centro de recuperación permanecen alrededor de 55 . Ante esta situación, la organización prepara un nuevo refugio y centro de adopción en un espacio cercano a 20 mil metros cuadrados , con áreas de esparcimiento y una capacidad proyectada para recibir entre 300 y 350 animales . El proyecto, señalaron, se desarrollará de manera gradual.

Por su parte, César Palacio , de Vanguardia con Causa, explicó que la iniciativa busca involucrar a la sociedad en problemáticas que requieren participación colectiva y destacó la respuesta obtenida mediante donaciones de alimentos y medicamentos.

$!Activistas llaman a asumir la adopción como un compromiso de vida.
Activistas llaman a asumir la adopción como un compromiso de vida.

SEIS ORGANIZACIONES BENEFICIADAS

Los apoyos reunidos serán destinados a Fundación Patitas al Rescate, Ayudando Naricitas sin Hogar, Fundación Louigy AC, Dignidad Animal, Misión MIAU y Cachorros_slw . La campaña recibe croquetas en bolsas selladas, medicamentos veterinarios y antipulgas, arena para gato y artículos de limpieza .

Además, los domingos habrá adopciones de perros y gatos y recepción de donativos en la Ruta Recreativa , frente a VANGUARDIA, de 8:00 a 11:00 horas . La campaña permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre .

$!Los domingos habrá adopciones y recepción de donativos en la Ruta Recreativa, frente a VANGUARDIA.
Los domingos habrá adopciones y recepción de donativos en la Ruta Recreativa, frente a VANGUARDIA.

Palacio pidió a las familias considerar que adoptar significa incorporar a un animal que dependerá de sus cuidados durante años y no únicamente elegirlo porque resulte atractivo o porque un menor lo quiera.

Redes sociales:

@dignidadanimalac

@fundacionpatitasalrescate

@fnsh_1204

@cachorros_slw

@misionmiau

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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