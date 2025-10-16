Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025

Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, presidió el arranque del evento deportivo, cultural, ganadero, gastronómico y recreativo que coloca al estado como referente

Saltillo
/ 16 octubre 2025
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, inauguró el Rodeo Saltillo 2025, que durante este fin de semana tendrá actividades deportivas, culturales, ganaderas, gastronómicas y recreativas que buscan posicionar a Coahuila como referente turístico del rodeo a nivel nacional e internacional.

Desde la velaria de la Feria de Saltillo se cortó el listón de arranque del evento vaquero que se celebra del 17 al 19 de octubre.

Las principales actividades serán el Rodeo Nacional de Barriles, Super Bull y Rodeo de las Estrellas; gastronomía de primer nivel con el Champion del Grill de Coahuila y Fuego en Familia; la Exposición Nacional ANGUS con 25 ganaderías y más de 200 cabezas de ganado; un Pequeño Oeste para que las niñas y los niños disfruten con actividades y juegos.

En el plano artístico, en el Teatro del Pueblo se presentarán agrupaciones de la talla de La Leyenda, La Arrolladora Banda Limón, Poder del Norte, El Duelo, Caballo Dorado y, por primera vez en México, William Beckmann.

$!Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025

Jiménez Salinas señaló que durante el fin de semana se espera una ocupación de hotelera del 90 por ciento en Saltillo, hasta 60 mil asistentes en los tres días y una derrama económica sin precedentes.

El mandatario estatal destacó que desde la década de 1980, Saltillo ha sido considerada como la capital del rodeo, gracias al impulso de su padre y un grupo de amigos que empezaron a organizar este tipo de eventos en la ciudad.

$!Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025

“Saltillo ha sido la capital del rodeo desde los años ochenta, y de aquí nació el rodeo más grande en la historia del país, en la Plaza Monumental de la Ciudad de México, durante los noventas. Desde el 2018, cuando fui presidente municipal, retomamos este proyecto, y hoy en 2025 lo llevamos al siguiente nivel, con la visión de colocarlo al nivel de los rodeos de San Antonio, Fort Worth y Houston”, dijo.

La inauguración fue engalanada con una cena de apertura a beneficio de niños y niñas saltillenses que requieren implantes cocleares.

$!Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025

En el evento de arranque también estuvieron presentes Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira Coahuila; Miguel Mery, presidente del Poder Judicial de Coahuila; Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; Javier Díaz, alcalde de Saltillo, entre otros funcionarios.

TEMAS
Rodeo Saltillo
Turismo
Localizaciones
Saltillo
Personajes
Manolo Jiménez Salinas
Organizaciones
Gobierno de Coahuila

