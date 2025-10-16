Saltillo: anuncian Expo Coahuila, nuevo Centro de Convenciones en los terrenos de la Feria (VIDEO)

Saltillo
/ 16 octubre 2025
    Saltillo: anuncian Expo Coahuila, nuevo Centro de Convenciones en los terrenos de la Feria (VIDEO)
    El gobernador Manolo Jiménez anunció la construcción del nuevo Centro de Convenciones en los terrenos de la Feria. Foto: Homero Sánchez

El gobernador Manolo Jiménez dio detalles de este espacio que comenzará a construirse, en el arranque del Rodeo Saltillo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció la construcción de Expo Coahuila, un nuevo Centro de Convenciones que se edificará en los terrenos de la Feria de Saltillo.

En el arranque del Rodeo Saltillo 2025, el mandatario estatal presentó a través de un video la creación del nuevo recinto.

TE PUEDE INTERESAR: Festival Rodeo Saltillo 2025: dónde comprar boletos, cómo llegar y qué artistas se presentarán

El mismo contará con un Forum, un espacio multifuncional para convenciones, exposiciones, conciertos, eventos deportivos y culturales.

Este espacio tendrá una capacidad de al menos 6 mil asistentes con posibilidad de albergar hasta 12 mil en diferentes configuraciones.

Expo Coahuila también contará con un Distrito Vaquero, una entrada principal con música y restaurantes, así como una Plaza de las Estrellas, un espacio en honor a las tradiciones como la charrería y el rodeo.

También incluirá la Explanada 38, un pabellón para albergar competencias de parrilleros y festivales gastronómicos.

A su vez se construirá el Domo Norte, un espacio techado para rodeos semiprofesionales y exposiciones ecuestres.

TE PUEDE INTERESAR: Se disparan ventas en tiendas vaqueras por inicio del Rodeo Saltillo 2025

El Wine Garden Food Court será un espacio para la exposición de la cultura vinícola y la realización de catas y maridajes

Se mantendrá el Teatro del Pueblo y se construirá el Pabellón Sarape, una macroterraza de dos niveles para ser sede de ferias comerciales y showrooms.

También se creará la Villa del Desierto, un espacio para albergar juegos mecánicos y puestos comerciales.

Temas


Conciertos
Eventos
Turismo

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

true

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38