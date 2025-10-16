Saltillo: anuncian Expo Coahuila, nuevo Centro de Convenciones en los terrenos de la Feria (VIDEO)
El gobernador Manolo Jiménez dio detalles de este espacio que comenzará a construirse, en el arranque del Rodeo Saltillo
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció la construcción de Expo Coahuila, un nuevo Centro de Convenciones que se edificará en los terrenos de la Feria de Saltillo.
En el arranque del Rodeo Saltillo 2025, el mandatario estatal presentó a través de un video la creación del nuevo recinto.
El mismo contará con un Forum, un espacio multifuncional para convenciones, exposiciones, conciertos, eventos deportivos y culturales.
Este espacio tendrá una capacidad de al menos 6 mil asistentes con posibilidad de albergar hasta 12 mil en diferentes configuraciones.
Expo Coahuila también contará con un Distrito Vaquero, una entrada principal con música y restaurantes, así como una Plaza de las Estrellas, un espacio en honor a las tradiciones como la charrería y el rodeo.
También incluirá la Explanada 38, un pabellón para albergar competencias de parrilleros y festivales gastronómicos.
A su vez se construirá el Domo Norte, un espacio techado para rodeos semiprofesionales y exposiciones ecuestres.
El Wine Garden Food Court será un espacio para la exposición de la cultura vinícola y la realización de catas y maridajes
Se mantendrá el Teatro del Pueblo y se construirá el Pabellón Sarape, una macroterraza de dos niveles para ser sede de ferias comerciales y showrooms.
También se creará la Villa del Desierto, un espacio para albergar juegos mecánicos y puestos comerciales.