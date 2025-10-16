Saltillo: anuncian Expo Coahuila, nuevo Centro de Convenciones en los terrenos de la Feria (VIDEO)

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció la construcción de Expo Coahuila, un nuevo Centro de Convenciones que se edificará en los terrenos de la Feria de Saltillo.

En el arranque del Rodeo Saltillo 2025, el mandatario estatal presentó a través de un video la creación del nuevo recinto.

El mismo contará con un Forum, un espacio multifuncional para convenciones, exposiciones, conciertos, eventos deportivos y culturales.

Este espacio tendrá una capacidad de al menos 6 mil asistentes con posibilidad de albergar hasta 12 mil en diferentes configuraciones.

Expo Coahuila también contará con un Distrito Vaquero, una entrada principal con música y restaurantes, así como una Plaza de las Estrellas, un espacio en honor a las tradiciones como la charrería y el rodeo.