A esta hora entró el solsticio de invierno en México

21 diciembre 2025
    El solsticio de invierno marca oficialmente el inicio de la estación invernal en México. También conocido como “el día más corto y la noche más larga del año”. ARCHIVO

El solsticio de invierno marca oficialmente el inicio de la estación invernal en México.

A lo largo del año, se puede presenciar el paso de las estaciones debido a las modificaciones en las condiciones climáticas dependiendo la época del año y al conocimiento que se tiene de los movimientos de la tierra.

El solsticio de invierno marca oficialmente el inicio de la estación invernal en México. También conocido como “el día más corto y la noche más larga del año”, el solsticio de invierno es un fenómeno astronómico que señala el término y comienzo de una nueva estación climática.

Dicho evento ocurre cuando la Tierra cambia su posición, girando en su órbita alrededor del sol y deteniéndose en un punto determinado de ella, lejos de la gran estrella. En el cambio de estación también influye la inclinación del planeta, lo que permite que el hemisferio sur reciba más radiación solar.

¿A QUÉ HORA OCURRIÓ EL SOLSTICIO?

Este 2025, el solsticio de invierno entrará oficialmente el próximo 21 de diciembre a las 9:03 horas del día (Tiempo del Centro de México), marcando el final del otoño y dándole la bienvenida al invierno en el hemisferio norte y al verano para el hemisferio sur.

Según el sitio especializado Star Walk, la palabra “solsticio” proviene de las palabras latinas “sol”, que significa “Sol” y “stit”, que significa “permanecer inmóvil”, debido a que alrededor de los solsticios, el camino del sol a través del cielo parece detenerse.

Este año, el invierno tendrá una duración aproximada de 88 días con 23 horas, concluyendo así el próximo 20 de marzo de 2026, con el inicio de la primavera y el equinoccio de marzo.

ESTO ES LO SUCEDERÁ EL 21 DE DICIEMBRE DURANTE EL SOLSTICIO DE INVIERNO

Durante el solsticio de invierno, la inclinación del eje de la Tierra alcanza su punto máximo respecto al Sol. Esto implica que, para México, sucederán dos cosas importantes:

1. El día más corto del año: Esto debido a que habrá menor cantidad de luz solar.

2. La noche más larga: La noche será la más extensa de todo el año.

Científicos han explicado que en el solsticio de invierno, el Sol se encuentra en su posición más al sur en el cielo, justo sobre el Trópico de Capricornio. Por este motivo, los rayos solares llegan de forma más oblicua y durante menos tiempo al norte del ecuador.

Esto se refleja en las bajas temperaturas que caracterizan la temporada.

(Con información de El Universal)

