Llega septuagenaria sin vida al hospital tras sentirse mal durante el trayecto, en Saltillo

Una mujer de la tercera edad falleció la mañana de este lunes al exterior del área de Urgencias del Hospital del Magisterio, a donde llegó sin signos vitales, de acuerdo con el reporte médico, en Saltillo. La mujer fue identificada como Isidra ¨N¨, de 76 años, quien alrededor de las 07:00 horas había sido llevada por su familia a realizarse estudios de laboratorio y posteriormente se dirigía a su domicilio en la colonia La Madrid.

Familiares señalaron que durante el trayecto comenzó a sentirse mal, por lo que decidieron llevarla de inmediato al Hospital del Magisterio a bordo de una camioneta Nissan X-Trail. Al arribar al nosocomio, el personal médico la revisó en el estacionamiento del área de Urgencias, a bordo del vehículo; sin embargo, ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.

Tras el reporte, las autoridades correspondientes acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias conforme al protocolo. La mujer padecía hipertensión y diabetes, enfermedades que arrastraba desde hacía tiempo, por lo que serán las autoridades las que determinen si el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) o si será certificado en el lugar para que la funeraria se haga cargo de los servicios correspondientes.