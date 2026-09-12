Saltillo: lanzan licitación para construir fachadas del Distrito Vaquero en Expo Coahuila

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) lanzó una licitación para la construcción de las fachadas del Distrito Vaquero, uno de los espacios contemplados dentro de Expo Coahuila, en Saltillo. El concurso fue publicado el pasado 10 de septiembre y establece como fecha estimada para el inicio de los trabajos el próximo 29 de septiembre, mientras que la conclusión está prevista para el 28 de septiembre de 2027.

El catálogo de conceptos contempla intervenciones en dos naves, entre ellas trabajos de albañilería, acabados, instalación de ventanas, herrería, cancelería, baños, preparaciones para equipos minisplit y colocación de árboles. De acuerdo con el calendario de la licitación, la visita al sitio de los trabajos se realizará el 14 de septiembre y la junta de aclaraciones un día después. La presentación de propuestas está programada para el 22 de septiembre y el fallo para el día 25. Los documentos del concurso señalan como origen de los recursos “remanentes de libre disposición”. En licitaciones anteriores correspondientes a otras obras de Expo Coahuila se establecieron recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

El Distrito Vaquero forma parte del proyecto previamente presentado para Expo Coahuila. De acuerdo con información difundida por el Gobierno estatal, funcionará como corredor de acceso y contempla locales, restaurantes, bares, tiendas, taquillas y otros espacios de atención a visitantes. Desde agosto de 2025 se han emitido 21 licitaciones relacionadas con Expo Coahuila, de las cuales 20 ya fueron adjudicadas. Aunque las obras en el complejo continúan, el recinto albergará el Rodeo Saltillo del 15 al 18 de octubre, para el cual se han anunciado presentaciones de Pesado, La Casetera, Julión Álvarez, Costumbre, Banda El Recodo, Sólido, Brett Young y Heartland.