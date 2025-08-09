Lleva ‘Amor en movimiento’ salud y esperanza a más de 4 mil saltillenses

El programa “Amor en Movimiento”, impulsado por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, continúa transformando la vida de miles de personas en situación de vulnerabilidad, al acercar de manera gratuita servicios médicos, optométricos y dentales a colonias y comunidades rurales del municipio.

Desde mayo y hasta la fecha, la unidad móvil ha entregado 503 aparatos auditivos, devolviendo la posibilidad de escuchar con claridad a quienes lo habían perdido. En materia de salud visual, se han otorgado mil 796 lentes y realizado mil 798 estudios de optometría.

En atención dental, el programa ha realizado 562 limpiezas, 562 aplicaciones de flúor, 247 obturaciones, 209 selladores de fosetas y fisuras, además de una cementación y 64 extracciones por movilidad dental.