Lleva ‘Amor en movimiento’ salud y esperanza a más de 4 mil saltillenses

Saltillo
/ 9 agosto 2025
    Lleva ‘Amor en movimiento’ salud y esperanza a más de 4 mil saltillenses
    Entrega de aparatos auditivos y lentes mejora la calidad de vida de cientos de personas beneficiadas por el programa. FOTO: CORTESÍA

El programa del DIF Saltillo entrega aparatos auditivos, lentes y atención dental gratuita en colonias y ejidos de la capital coahuilense

El programa “Amor en Movimiento”, impulsado por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, continúa transformando la vida de miles de personas en situación de vulnerabilidad, al acercar de manera gratuita servicios médicos, optométricos y dentales a colonias y comunidades rurales del municipio.

Desde mayo y hasta la fecha, la unidad móvil ha entregado 503 aparatos auditivos, devolviendo la posibilidad de escuchar con claridad a quienes lo habían perdido. En materia de salud visual, se han otorgado mil 796 lentes y realizado mil 798 estudios de optometría.

En atención dental, el programa ha realizado 562 limpiezas, 562 aplicaciones de flúor, 247 obturaciones, 209 selladores de fosetas y fisuras, además de una cementación y 64 extracciones por movilidad dental.

$!La unidad móvil de “Amor en Movimiento” acerca atención médica, dental y visual a la población en situación de vulnerabilidad.
La unidad móvil de “Amor en Movimiento” acerca atención médica, dental y visual a la población en situación de vulnerabilidad. FOTO: CORTESÍA

“Sin duda todas estas acciones mejoran de manera significativa la calidad de vida de las personas, muchas de ellas sin la posibilidad de acceder a estos servicios. Con ‘Amor en movimiento’ estamos cambiando sus vidas completamente y de manera gratuita”, destacó López Naranjo.

En la última semana, la unidad móvil llegó a las colonias Nuevo Teresitas y Bellavista, así como al ejido Jagüey de Ferniza, beneficiando de manera directa a decenas de familias.

$!Los servicios de salud llegan hasta la zona rural de Saltillo.
Los servicios de salud llegan hasta la zona rural de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Las próximas jornadas se llevarán a cabo el lunes 11 de agosto en la colonia Teresitas (avenida Teresitas entre bulevar Cárdenas y calle Huizache) y el martes 12 de agosto en la entrada de la colonia La Valencia, ambos a partir de las 16:00 horas. El sábado 16 de agosto, el programa llegará al ejido San Francisco a partir de las 10:00 horas.

Se solicita a las y los interesados acudir con copia de identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP; en el caso de menores de edad, presentar también su CURP.

