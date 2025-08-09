Lleva ‘Amor en movimiento’ salud y esperanza a más de 4 mil saltillenses
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El programa del DIF Saltillo entrega aparatos auditivos, lentes y atención dental gratuita en colonias y ejidos de la capital coahuilense
El programa “Amor en Movimiento”, impulsado por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, continúa transformando la vida de miles de personas en situación de vulnerabilidad, al acercar de manera gratuita servicios médicos, optométricos y dentales a colonias y comunidades rurales del municipio.
Desde mayo y hasta la fecha, la unidad móvil ha entregado 503 aparatos auditivos, devolviendo la posibilidad de escuchar con claridad a quienes lo habían perdido. En materia de salud visual, se han otorgado mil 796 lentes y realizado mil 798 estudios de optometría.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: descarta su director que Distrito Centro provoque gentrificación
En atención dental, el programa ha realizado 562 limpiezas, 562 aplicaciones de flúor, 247 obturaciones, 209 selladores de fosetas y fisuras, además de una cementación y 64 extracciones por movilidad dental.
“Sin duda todas estas acciones mejoran de manera significativa la calidad de vida de las personas, muchas de ellas sin la posibilidad de acceder a estos servicios. Con ‘Amor en movimiento’ estamos cambiando sus vidas completamente y de manera gratuita”, destacó López Naranjo.
En la última semana, la unidad móvil llegó a las colonias Nuevo Teresitas y Bellavista, así como al ejido Jagüey de Ferniza, beneficiando de manera directa a decenas de familias.
Las próximas jornadas se llevarán a cabo el lunes 11 de agosto en la colonia Teresitas (avenida Teresitas entre bulevar Cárdenas y calle Huizache) y el martes 12 de agosto en la entrada de la colonia La Valencia, ambos a partir de las 16:00 horas. El sábado 16 de agosto, el programa llegará al ejido San Francisco a partir de las 10:00 horas.
Se solicita a las y los interesados acudir con copia de identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP; en el caso de menores de edad, presentar también su CURP.