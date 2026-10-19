Lleva Javier Díaz operativos de seguridad a la colonia Morelos

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    Lleva Javier Díaz operativos de seguridad a la colonia Morelos
    Díaz González pidió a los policías redoblar esfuerzos para mantener las condiciones de seguridad en Saltillo. CORTESÍA

Refuerzan vigilancia preventiva ante eventos de gran relevancia

El alcalde Javier Díaz González reforzó los patrullajes preventivos al interior de las colonias de Saltillo para mantener la cercanía con la ciudadanía y atender de manera oportuna los reportes relacionados con la seguridad.

“Junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas la prioridad de prioridades sigue siendo la seguridad, por ello mantenemos presencia permanente en todos los sectores para brindar atención oportuna de lo que requiere la población”, afirmó.

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Como parte de estas acciones, el edil encabezó un recorrido de vigilancia en la colonia Morelos, acompañado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, así como por elementos de los distintos agrupamientos de la corporación.

Durante el patrullaje, Díaz González reconoció el compromiso de los policías y los exhortó a redoblar esfuerzos para mantener las condiciones de seguridad, especialmente ante la realización de eventos de gran relevancia que atraen visitantes de otros estados y del extranjero.

Asimismo, dialogó con vecinos del sector y puso a su disposición a los mandos responsables de la seguridad para mantener una comunicación directa. También los invitó a incorporarse a los grupos ciudadanos de seguridad, que reúnen a más de 145 mil personas y constituyen, según el Municipio, la red ciudadana digital más grande del país.

“Esta es una gran herramienta para tener contacto permanente y poder atender de manera oportuna los reportes de la ciudadanía cuando se requiere”, señaló.

El alcalde destacó la coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, además de la participación ciudadana, para preservar la paz en la capital coahuilense.

$!Los operativos buscan reforzar la vigilancia ante eventos de gran relevancia que atraen visitantes de otros estados y del extranjero.
Los operativos buscan reforzar la vigilancia ante eventos de gran relevancia que atraen visitantes de otros estados y del extranjero. CORTESÍA

“En seguridad ni un paso atrás. Por ello este año con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez se invertirán más de mil 100 millones de pesos para fortalecer la seguridad”, indicó.

Díaz González ha encabezado recorridos preventivos en colonias como Lomas Verdes, Federico Berrueto Ramón, Hidalgo, Guerrero, María de León, La Minita, El Tanquecito y Teresitas, entre otros sectores de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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