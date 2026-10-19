Lleva Javier Díaz operativos de seguridad a la colonia Morelos

“Junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas la prioridad de prioridades sigue siendo la seguridad, por ello mantenemos presencia permanente en todos los sectores para brindar atención oportuna de lo que requiere la población”, afirmó.

El alcalde Javier Díaz González reforzó los patrullajes preventivos al interior de las colonias de Saltillo para mantener la cercanía con la ciudadanía y atender de manera oportuna los reportes relacionados con la seguridad.

Como parte de estas acciones, el edil encabezó un recorrido de vigilancia en la colonia Morelos, acompañado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, así como por elementos de los distintos agrupamientos de la corporación.

Durante el patrullaje, Díaz González reconoció el compromiso de los policías y los exhortó a redoblar esfuerzos para mantener las condiciones de seguridad, especialmente ante la realización de eventos de gran relevancia que atraen visitantes de otros estados y del extranjero.

Asimismo, dialogó con vecinos del sector y puso a su disposición a los mandos responsables de la seguridad para mantener una comunicación directa. También los invitó a incorporarse a los grupos ciudadanos de seguridad, que reúnen a más de 145 mil personas y constituyen, según el Municipio, la red ciudadana digital más grande del país.

“Esta es una gran herramienta para tener contacto permanente y poder atender de manera oportuna los reportes de la ciudadanía cuando se requiere”, señaló.

El alcalde destacó la coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, además de la participación ciudadana, para preservar la paz en la capital coahuilense.