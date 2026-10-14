Avanza rehabilitación de alumbrado público en ejidos de Saltillo

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    Avanza rehabilitación de alumbrado público en ejidos de Saltillo
    Los trabajos ya concluyeron en 19 ejidos y comunidades rurales. CORTESÍA

El programa busca llegar a las 106 comunidades rurales para mejorar la iluminación y las condiciones de seguridad

El programa de rehabilitación de alumbrado público en las comunidades rurales de Saltillo avanza conforme a lo previsto y contempla beneficiar a los 106 ejidos y localidades rurales del municipio, informó el alcalde Javier Díaz González.

El esquema se desarrolla mediante la coordinación de las direcciones municipales de Desarrollo Rural y Servicios Públicos, con el apoyo del Gobierno del Estado, y tiene como objetivo mejorar las condiciones de iluminación, seguridad y movilidad para las familias que habitan en el campo.

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“Implementamos este programa porque contar con espacios mejor iluminados significa mayor seguridad, mejor movilidad y mejores condiciones para quienes habitan y trabajan en los diferentes ejidos de Saltillo”, comentó el alcalde.

Díaz González informó que ya concluyeron los trabajos en 19 comunidades: Chapula, Derramadero, El Pino, Las Pailas, Providencia, Rancho Nuevo, Refugio de las Cajas, San Blas, San Juan de la Vaquería, Santa Rita, Santa Teresa de los Muchachos, Benito Juárez, El Mezquite, El Salitre, Guadalupe Victoria, Jazminal, Las Mangas, Potrero de San Pedro y Punta de Santa Elena.

$!Los trabajos ya concluyeron en 19 ejidos y comunidades rurales.
Los trabajos ya concluyeron en 19 ejidos y comunidades rurales. CORTESÍA

El edil señaló que su administración mantiene acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de quienes residen en las zonas rurales y agradeció la participación de las dependencias municipales y estatales en los trabajos que se realizan en estas comunidades.

Asimismo, reiteró que el programa llegará a las 106 localidades rurales de Saltillo, con el propósito de mejorar el servicio de alumbrado público en beneficio de sus habitantes.

Por su parte, Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural, reconoció el respaldo del alcalde a las acciones dirigidas al campo y destacó la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y los productores.

Detalló que durante este año se habrán destinado 110 millones de pesos a programas sociales y de infraestructura para los ejidos de Saltillo.

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En tanto, Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Públicos, informó que el programa contempla la revisión de 2 mil 374 luminarias para identificar las que requieren reparación, sustitución u otras intervenciones que permitan mejorar su funcionamiento.

Para agilizar estas labores, se establecieron 10 rutas de trabajo que facilitarán la revisión y reparación de las luminarias por parte de las cuadrillas municipales.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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