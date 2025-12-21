Llevará Obispo de Saltillo mensaje de esperanza a los penales durante Navidad

Saltillo
21 diciembre 2025
    Llevará Obispo de Saltillo mensaje de esperanza a los penales durante Navidad
    Monseñor Hilario González García dedicará los días 24, 25 y 26 de diciembre a visitar distintos centros penitenciarios de la región. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Monseñor Hilario González García visitará diversos centros penitenciarios y cerrará el Año Jubilar el próximo 28 de diciembre

En vísperas de las celebraciones de Navidad, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, anunció que dedicará gran parte de su agenda festiva a visitar a las personas privadas de su libertad en distintos centros penitenciarios de la región.

El jerarca católico detalló que el 24 de diciembre acudirá a dos cárceles, incluyendo el área femenil, mientras que el 25 visitará otros dos centros. La jornada concluirá el día 26 con una misa en el penal federal de Mesillas, buscando llevar consuelo espiritual.

“Generalmente es un mensaje de esperanza, de recibir una buena noticia aún en medio de una mala noticia. La mala noticia es que perdí la libertad, pero no porque estoy privado, he perdido la esperanza”, afirmó el Obispo González García.

Sobre la actitud de los internos, el Obispo señaló que existe un ánimo de reflexión: “Son gente que han reconocido su situación y que están tratando de decir que hay una paga social, resarcir ese daño que se hizo a la sociedad”.

Además de su labor pastoral en los penales, Monseñor Hilario informó que el próximo domingo 28 de diciembre se llevará a cabo el cierre del Año Jubilar en la Catedral de Santiago, en sintonía con todas las catedrales del mundo.

Las actividades de clausura iniciarán a las 12:30 horas con una última peregrinación jubilar, seguida de una misa solemne a la 1:00 de la tarde. El cierre definitivo lo realizará el Papa Francisco en Roma el 6 de enero.

En el ámbito administrativo, el Obispo destacó el éxito de la colecta anual: “La campaña pasada ya nos fue bastante bien. Creo que fue un 98% de la meta que nos habíamos puesto. Ojalá en estos días se haya completado”.

Para el nuevo ciclo, el lema será “Tu ofrenda, una bendición”, con el objetivo de financiar pastorales, estudios de sacerdotes y mejoras en templos. “No es un impuesto, sino un acto de generosidad y corresponsabilidad con lo que Dios nos ha dado”, puntualizó.

Finalmente, envió un mensaje a la comunidad para que identifiquen la presencia de Dios en los más necesitados. “Que esa encarnación del Verbo la podamos identificar en los más pobres, es la manera de prolongar la Navidad”, concluyó.

