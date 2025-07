‘Lluvia en Saltillo no fue homogénea. Estamos preparados para precipitación similar en Colosio, Otilio, Campestre’: PC

Reiteró la recomendación de que los automovilistas eviten atravesar vados y lugares inundados, principalmente para no poner en riesgo la propia vida y el vehículo.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos (PC) calificó que la lluvia presentada este domingo no fue homogénea como había ocurrido días anteriores.

“Hubo vehículos ayer (domingo) que tristemente tuvieron que llevarlos a un taller prácticamente para reparación o pérdida total por seguro. Y la segunda tarea que también es muy importante, la de reacción, cuando ya la gente habla aquí están las personas que se le está metiendo el agua a su casa, llegamos ahí, buscamos nuestros bomberos, el Ejército Mexicano y Comisaría (de Seguridad Ciudadana), estamos preparados para atender este tipo de situaciones, lo vamos a seguir durante estos días y prácticamente durante todo lo que dure la temporada de lluvia para atender lo más rápido posible las llamadas de auxilio”, expuso el funcionario.

Martínez agregó que el pasado domingo se registraron 50 milímetros de lluvia según reportes de la Sexta Zona Militar. Esta cantidad equivale aproximadamente a un octavo de lo esperado en todo el año.

También mencionó que solo en lo que va del mes de julio se ha acumulado la misma cantidad de lluvia de lo registrado en los primeros seis meses de este 2025.

PERSONAS EN RIESGO SALEN POR SU PROPIO PIE

Martínez añadió que si bien la dependencia a su cargo ha hecho más de 5 mil notificaciones a personas que viven cerca de arroyos o zonas de riesgo, no ha sido necesario trasladarlas.

“Estamos listos para cualquier tarea de evacuación en cualquier sitio. Lo que hemos observado es que mucha gente que vive en estas zonas irregulares se sale por su propio pie y no van a los refugios temporales, no nos piden ayuda, suponemos que se van con algunos familiares. No hay estadísticas de que haya personas que hayan sido arrastradas por la corriente en estas áreas”, dijo el director de PC.

Añadió que desde que inició la temporada de lluvias se ha trabajado en planes preventivos que se mantendrán hasta los primeros días de octubre.

RESULTADO DE LLUVIAS DEL DOMINGO

18 vehículos varados

8 bardas caídas

3 árboles caídos

13 viviendas inundadas

1 incendio casa habitación

3 fugas de gas

25 personas rescatadas

10 árboles caídos en total