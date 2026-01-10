Alcalde de Saltillo y su esposa Luly López acuden a hospital a repartir cobijas y bebidas calientes

Ante el ingreso del frente frío número 27, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado de su esposa Luly López Naranjo, presidenta del DIF Saltillo, realizó la entrega de bebidas calientes, pan y cobijas a personas cuidadoras y a quienes se encuentran en situación vulnerable, con el objetivo de mitigar los efectos de las bajas temperaturas en la ciudad.

El Edil acudió a las inmediaciones de un hospital público ubicado al norte de Saltillo, donde reiteró que su administración se mantiene cercana y atenta a las necesidades de la población, especialmente durante la temporada invernal, cuando el descenso de temperatura representa un riesgo para la salud, en particular de quienes permanecen por largos periodos a la intemperie.

Javier Díaz destacó que estas acciones forman parte del Operativo Abrigo, implementado por el Gobierno Municipal de Saltillo para brindar apoyo directo y oportuno a los sectores más vulnerables, así como para prevenir afectaciones derivadas del frío extremo.