Alcalde de Saltillo y su esposa Luly López acuden a hospital a repartir cobijas y bebidas calientes
Las acciones forman parte del Operativo Abrigo
Ante el ingreso del frente frío número 27, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado de su esposa Luly López Naranjo, presidenta del DIF Saltillo, realizó la entrega de bebidas calientes, pan y cobijas a personas cuidadoras y a quienes se encuentran en situación vulnerable, con el objetivo de mitigar los efectos de las bajas temperaturas en la ciudad.
El Edil acudió a las inmediaciones de un hospital público ubicado al norte de Saltillo, donde reiteró que su administración se mantiene cercana y atenta a las necesidades de la población, especialmente durante la temporada invernal, cuando el descenso de temperatura representa un riesgo para la salud, en particular de quienes permanecen por largos periodos a la intemperie.
Javier Díaz destacó que estas acciones forman parte del Operativo Abrigo, implementado por el Gobierno Municipal de Saltillo para brindar apoyo directo y oportuno a los sectores más vulnerables, así como para prevenir afectaciones derivadas del frío extremo.
“Estamos al pendiente de nuestra gente, acompañando a quienes cuidan a un familiar o permanecen largas horas a la intemperie, y apoyando a las personas en condición vulnerable para que puedan enfrentar mejor las bajas temperaturas”, expresó el Alcalde durante el recorrido.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, abrigarse adecuadamente, consumir alimentos calientes y mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades. De igual manera, invitó a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1, así como a través de los Comités Ciudadanos de Seguridad en WhatsApp y el Chat Bot de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de que sea atendida de manera inmediata.
El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró que continuará con recorridos y acciones preventivas en los próximos días, en coordinación con las distintas dependencias municipales, para salvaguardar la integridad de la población ante las condiciones climatológicas adversas.