Saltillo
/ 10 agosto 2025
    Lluvias y fuertes vientos provocan caída de árboles y encharcamientos en el sur de Saltillo (video)
    Personal municipal atendió el retiro de un árbol derribado por las rachas de viento en la colonia Lomas de Lourdes. FOTO: CORTESÍA

Protección Civil y dependencias municipales atendieron reportes por dos árboles derribados, un semáforo desplazado y vehículos varados; no se registraron personas lesionadas

La tarde de este domingo, una intensa lluvia acompañada de ráfagas de viento sorprendió a los habitantes de Saltillo, dejando como saldo preliminar dos árboles caídos, uno en la colonia Lomas de Lourdes y otro en la colonia 26 de Marzo, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el primer corte de afectaciones, también se registró el desplazamiento lateral de un semáforo en la calzada Antonio Narro, a la altura del bulevar Luis Echeverría. Personal de las direcciones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acudió para realizar las maniobras de retiro y reparación correspondientes.

En otro punto de la ciudad, elementos de la Policía Municipal brindaron apoyo a dos automovilistas que quedaron varados debido a encharcamientos en la colonia Colinas de San Francisco.

$!El desplazamiento lateral de un semáforo fue uno de los incidentes registrados durante la tormenta de este domingo.
El desplazamiento lateral de un semáforo fue uno de los incidentes registrados durante la tormenta de este domingo. FOTO: CORTESÍA

A los daños anteriores se agregan tres árboles derribados por el viento. Uno, en un estacionamiento de una plaza comercial ubicada en Luis Echeverría Álvarez y prolongación Urdiñola, otro más en la colonia Girasol y un tercero en la colonia Balcones de La Aurora.

Al momento, no se tiene reporte de personas lesionadas.

El Gobierno Municipal de Saltillo estará atento de brindar apoyo a quien así lo requiera. Se reitera que el servicio de recolección de basura continuará operando con normalidad durante el resto del día. Se exhorta a la población a reportar cualquier incidencia al 9.1.1.

