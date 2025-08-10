Preparan la Antonio Narro y la Sociedad de Fitopatología el XXVII Congreso Internacional, en Saltillo

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) anunció la realización del XXVII Congreso Internacional, organizado en coordinación con la Sociedad Mexicana de Fitopatología, A. C.

Luego de registrar varios ajustes, el programa se desarrollará en modalidad presencial, excepto algunas actividades virtuales, durante los días del 8 al 12 de septiembre, en el marco de la XLII Semana del Parasitólogo.

El lunes 8, el doctor Alejandro Tovar Soto (del ENCB-IPN), presentará la conferencia “Diagnóstico y manejo de nematodos fitopatógenos en cultivos prioritarios del norte de México”, asimismo, el doctor Rómulo García Velasco (UAEM), abordará el tópico “Trichoderma spp. para una agricultura sostenible: Del laboratorio al campo”.

En la misma fecha, el doctor Mario Orozco Santos (INIFAP), disertará sobre “Enfermedades de frutales tropicales y su manejo integrado”; su homólogo Ángel Rebollar Alviter (UACh) hablará sobre la “Actualización en el manejo de enfermedades de Berries”.

Por su parte, el doctor Víctor Santiago Santiago (ITAT) disertará, en la misma fecha, sobre las “Enfermedades de hortalizas y forestales causadas por hongos y nematodos”.

El martes 9 habrá un simposio sobre “Enfermedades del aguacate: Desde la investigación básica hasta el manejo en campo”, seguido de una conferencia magistral sobre el “Panorama actual de las enfermedades del aguacate en México: Avances en diagnóstico y estrategias de control”.

Por la tarde, se desarrollará el simposio “Los Erysiphales de México”, y la conferencia “Biodiversidad, hospedantes y distribución de los Erysiphales (cenicillas) de México”.

Ese día se presentará la exposición fotográfica “Evolución: Plantas, patógenos y fitopatólogos de México”, así como el conversatorio “¿Cómo ser un líder en la agricultura moderna?”.

El miércoles 10, se tendrá el simposio “Enfermedades de la papa”; la conferencia “México, origen y solución al tizón tardío de la papa”; el simposio “Las enfermedades del banano”; y, la conferencia “La Raza 4 Tropical de Fusarium de las musáceas: Situación actual y la experiencia colombiana”. El día culminará con el conversatorio “Retos de la fitopatología en el contexto actual de sostenibilidad”.

El jueves 11, se desarrollará el simposio “Virus fitopatógenos: Diagnóstico y epidemiología”; la conferencia “Mecanismos de defensa de plantas mediante comparación de herramientas moleculares (VIGS y SIGS) en plantas de Nicotiana benthamiana y Capsicum chinense”; el simposio “IA: Realidad u Oportunidad en la fitopatología”; la conferencia “IA al servicio de la agricultura”; y el simposio denominado “Procinorte”.

Para el viernes 12 de septiembre, último día del programa, se tiene contemplado un recorrido de campo del cultivo de la papa, en el que serán visitados dos campos de papa (uno en pie y otro en cosecha) y una empresa de lavado del tubérculo.