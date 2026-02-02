Lo golpean sus familiares y rechaza traslado al hospital pese a las lesiones, en Saltillo

Un hombre de 44 años fue presuntamente golpeado por sus propios familiares y dejado malherido al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Guerrero, donde fue atendido por personal de la Secretaría de Salud, en Saltillo.

El reporte se generó minutos antes de las 13:00 horas, lo que movilizó a paramédicos hasta la calle 44, casi esquina con la calle 13. En el lugar se localizó a la persona lesionada, quien se encontraba apoyado con muletas y portaba un yeso en la zona del tobillo.

