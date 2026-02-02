Lo golpean sus familiares y rechaza traslado al hospital pese a las lesiones, en Saltillo

Saltillo
/ 2 febrero 2026
    Lo golpean sus familiares y rechaza traslado al hospital pese a las lesiones, en Saltillo
    El hombre se negó a ser trasladado a un hospital y firmó la negativa de atención. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión, ya que el lesionado no precisó las causas del conflicto con sus familiares

Un hombre de 44 años fue presuntamente golpeado por sus propios familiares y dejado malherido al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Guerrero, donde fue atendido por personal de la Secretaría de Salud, en Saltillo.

El reporte se generó minutos antes de las 13:00 horas, lo que movilizó a paramédicos hasta la calle 44, casi esquina con la calle 13. En el lugar se localizó a la persona lesionada, quien se encontraba apoyado con muletas y portaba un yeso en la zona del tobillo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: a más de 120 km/h se mete con todo y auto al COBAC tras brutal volcadura

$!Paramédicos atendieron al hombre lesionado al interior de su domicilio en la colonia Guerrero.
Paramédicos atendieron al hombre lesionado al interior de su domicilio en la colonia Guerrero. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la agresión. El lesionado fue identificado como Mario Alberto ¨N¨, de 41 años de edad, quien presentaba múltiples golpes en el rostro y lesiones en el costado. De acuerdo con la valoración inicial realizada por los socorristas, existía la posibilidad de una fractura en el costado derecho.

$!La atención se brindó en la calle 44, casi esquina con la calle 13, tras el reporte ciudadano.
La atención se brindó en la calle 44, casi esquina con la calle 13, tras el reporte ciudadano. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El personal de la Secretaría de Salud brindó atención prehospitalaria en el lugar y recomendó su traslado a un hospital para una valoración médica más completa y descartar lesiones de mayor gravedad. No obstante, el hombre se negó a ser llevado en ambulancia.

Ante la negativa, el lesionado firmó el documento correspondiente en el que dejó constancia de que rechazaba el traslado a un nosocomio. Únicamente solicitó medicamento para el dolor, el cual le fue proporcionado, y permaneció en su domicilio pese a las lesiones que presentaba.

