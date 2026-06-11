Lo impactan y termina estrellado contra pose; joven resulta lesionado en Saltillo
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El joven conductor presentó una fractura en una pierna, además de múltiples golpes en distintas partes del cuerpo
Un joven conductor terminó hospitalizado la noche del miércoles luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra la base de un poste de concreto, presuntamente después de haber sido impactado por otro automovilista que escapó del lugar, en Saltillo.
Los hechos se registraron poco antes de las 23:00 horas sobre la lateral del Periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del bulevar Nazario Ortiz Garza, donde el afectado circulaba de norte a sur a bordo de un automóvil Seat Ibiza.
De acuerdo con las primeras investigaciones, otro vehículo cambió de carril de manera repentina y golpeó por alcance al Ibiza, provocando que su conductor perdiera el control del volante. La unidad subió a la banqueta y terminó impactándose violentamente contra una estructura de concreto.
Tras el reporte al Sistema de Emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención al lesionado, quien presentaba una fractura en una pierna, además de múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.
Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención especializada.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes. Debido a que no se obtuvieron datos del vehículo responsable, el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, que continuará con las investigaciones para tratar de identificar al conductor involucrado.