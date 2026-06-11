Lo impactan y termina estrellado contra pose; joven resulta lesionado en Saltillo

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    Lo impactan y termina estrellado contra pose; joven resulta lesionado en Saltillo
    El automóvil Seat Ibiza en el que viajaba el afectado circulaba de norte a sur cuando, presuntamente, fue golpeado por otro vehículo que se incorporó de manera repentina y provocó la pérdida de control del volante. MARTÍN ROJAS

El joven conductor presentó una fractura en una pierna, además de múltiples golpes en distintas partes del cuerpo

Un joven conductor terminó hospitalizado la noche del miércoles luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra la base de un poste de concreto, presuntamente después de haber sido impactado por otro automovilista que escapó del lugar, en Saltillo.

Los hechos se registraron poco antes de las 23:00 horas sobre la lateral del Periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del bulevar Nazario Ortiz Garza, donde el afectado circulaba de norte a sur a bordo de un automóvil Seat Ibiza.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/motociclista-resulta-lesionada-tras-choque-en-saltillo-conductor-huye-del-lugar-IA21305397

De acuerdo con las primeras investigaciones, otro vehículo cambió de carril de manera repentina y golpeó por alcance al Ibiza, provocando que su conductor perdiera el control del volante. La unidad subió a la banqueta y terminó impactándose violentamente contra una estructura de concreto.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio del percance luego del reporte al Sistema de Emergencias 911, brindando atención médica al joven antes de su traslado a un hospital de la ciudad.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio del percance luego del reporte al Sistema de Emergencias 911, brindando atención médica al joven antes de su traslado a un hospital de la ciudad. MARTÍN ROJAS

Tras el reporte al Sistema de Emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención al lesionado, quien presentaba una fractura en una pierna, además de múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

$!Tras el impacto inicial, la unidad salió de la carpeta asfáltica, subió a la banqueta y terminó estrellándose violentamente contra una estructura de concreto, lo que dejó al conductor con lesiones de consideración.
Tras el impacto inicial, la unidad salió de la carpeta asfáltica, subió a la banqueta y terminó estrellándose violentamente contra una estructura de concreto, lo que dejó al conductor con lesiones de consideración. MARTÍN ROJAS

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención especializada.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes. Debido a que no se obtuvieron datos del vehículo responsable, el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, que continuará con las investigaciones para tratar de identificar al conductor involucrado.

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