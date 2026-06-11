Lo impactan y termina estrellado contra pose; joven resulta lesionado en Saltillo

Un joven conductor terminó hospitalizado la noche del miércoles luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra la base de un poste de concreto, presuntamente después de haber sido impactado por otro automovilista que escapó del lugar, en Saltillo.

Los hechos se registraron poco antes de las 23:00 horas sobre la lateral del Periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del bulevar Nazario Ortiz Garza, donde el afectado circulaba de norte a sur a bordo de un automóvil Seat Ibiza.